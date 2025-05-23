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Бабагануш из запеченных баклажанов: рецепт вкусной и полезной закуски

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
858
Рецепт закуски

Бабагануш – очень вкусная и полезная закуска из баклажанов. Для того, чтобы ее приготовить, нудно всего лишь запечь баклажаны, добавить к ним тахини или сметану, йогурт, зелень, орешки. Еще из баклажанов получатся очень вкусные салаты, закуски.

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Что приготовить из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого бабагануша, который очень быстро готовится.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2-3 шт. 
  • чеснок – 1 головка 
  • тахини или сметана, йогурт – 2 ст. л. 
  • зелень – пучок 
  • соль, перец – по вкусу 
  • масло растительное – 1 ч. л. 

Способ приготовления: 

1. Запекаем два баклажана с головкой чеснока. Делаем на нем разрезы или запекаем целым, но прокалываем. Солим, поливаем маслом и печем при 180С примерно 30-40 минут до мягкости баклажана.

Запеченные баклажаны

2. После чистим от кожуры, добавляем запеченный чеснок, пару ложек греческого йогурта, соли. Перебиваем вилкой или блендером.

Приготовление закуски

Добавляем зелень и орешки!

Готовая закуска

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