Авиакомпания 'Украинские вертолеты' устроила театральный праздник с подарками для 1500 детей погибших защитников

В конце августа в Киевском национальном академическом театре оперетты состоялся показ 4 спектаклей "Лампа Аладдина". В зрительном зале – дети, чьи родители погибли, защищая Украину. Событие организовала авиакомпания "Украинские вертолеты", которая постоянно занимается благотворительностью и поддержкой семей погибших Защитников и Защитниц. В общем спектакль посмотрело за 2 дня 1,5 тысячи детей из Киева и Киевской области.

"Мне жаль, что мое поколение не смогло вас полностью защитить, что на вашу долю выпало такое испытание как война. Авиакомпания делает все, что может, чтобы вы были счастливы, испытывали радость. Мы будем помогать сколько нужно, пока вы не станете взрослыми и самостоятельными. В прошлом году мы помогли подготовиться к школе тысяче деток. А в этом году уже нашли возможность помочь полутора тысячам. И мы будем стараться еще, чтобы иметь возможность помогать больше", – обратился перед спектаклем к детям председатель Совета директоров авиакомпании "Украинские вертолеты" Владимир Ткаченко.

Каждый юный зритель получил от организаторов подарочные сертификаты номиналом 5 тыс. грн. Их можно потратить на определенные группы товаров, чтобы собрать учеников к 1 сентября. То есть именно то, что нужно школьникам в начале учебного года: канцелярию, вышиванки, школьную форму или спортивную одежду, обувь, планшеты, учебники, рюкзаки.

Это не впервые "Украинские вертолеты" делают сюрприз детям Защитников и Защитниц в конце каникул. Детские подарочные сертификаты появились в прошлом году благодаря инициативе авиакомпании "Украинские вертолеты", которая обратилась к национальной сети торговых центров "Эпицентр". В этом году бизнесы решили продолжить сотрудничество и снова изготовили такие специальные сертификаты.

Эти дети потеряли на войне кого-то из родителей, а некоторые потеряли обоих родных. Но никто из них не должен терять веру в добро, в существование хороших людей. Авиакомпания "Украинские вертолеты" направила на эту подготовку к школе сумму в 7,5 млн грн.

Такая поддержка стала возможна благодаря тому, что руководство авиакомпании и коллектив приняли решение направлять на благотворительность часть своих доходов и часть от зарплат. Только за время полномасштабного вторжения этот социально-ответственный бизнес выделил на поддержку военных, ветеранов и семей погибших более 300 млн грн. А лозунг авиакомпании "Украинские вертолеты" – неизменен уже более 20 лет: "Мы там, где нужна помощь".

Мероприятие прошло при содействии Киевской ОВА, территориальных общин Киевщины, "Киевского областного центра помощи Защитникам Украины имени Виталия Анатольевича Баранова" и Центра комплексной поддержки участников боевых действий "Киев милитари хаб".