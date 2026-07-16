Атмосферный фронт сместится на восток: синоптик рассказал, какая погода ожидается в Украине на выходных

Погода в Украине в ближайшие выходные останется преимущественно теплой, однако атмосферный фронт будет постепенно смещаться с запада на восток. Повышение температуры до +32...+34 градусов ожидается лишь местами.

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О погодных условиях на пятницу, субботу и воскресенье в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

По словам синоптика, в выходные погодные условия в различных регионах страны будут определять область повышенного атмосферного давления и атмосферный фронт, который постепенно будет перемещаться по территории Украины.

Погодные изменения

В пятницу в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода. Лишь на юге днем местами возможны кратковременные дожди с грозами. По словам синоптика, это связано с распространением области повышенного атмосферного давления, которое обеспечит отсутствие осадков почти по всей стране.

Температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, а на северо-востоке будет несколько прохладнее – от +11 до +16 градусов. Днем почти по всей территории прогнозируют +23...+28 градусов.

Лишь в Закарпатье воздух прогреется до +32 градусов.

Прогноз на выходные

В субботу, как пояснил Иван Семилит, сформируется противостояние барических образований. С северо-востока будет сохраняться влияние поля повышенного атмосферного давления, тогда как к западным областям приблизится атмосферный фронт с осадками различной интенсивности. В связи с этим в большинстве регионов осадков не будет.

В то же время в западных областях днем прогнозируются кратковременные дожди с грозами, а в отдельных районах возможны град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду. Температура ночью составит +13...+18 градусов, днем – +25...+30 градусов.

В воскресенье и понедельник атмосферный фронт продолжит двигаться на восток. В этот период кратковременные дожди с грозами ожидаются в западных и большинстве северных областей, тогда как на остальной территории страны сохранится преимущественно сухая погода.

Ночью температура составит +13...+20 градусов, днем – +23...+30 градусов. На юге, востоке и в центральных областях местами воздух прогреется до +32...+34 градусов. При этом синоптик подчеркнул, что такое повышение температуры будет локальным, а не повсеместным.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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