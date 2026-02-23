Астропрогноз на 23 февраля: этот день принесет вдохновение, радость и взаимную поддержку

В понедельник, 23 февраля, нас ждет приятный день. Мы будем легче выражать свои чувства, доброту и оказывать взаимную поддержку благодаря влиянию Луны в Тельце. Мы будем открыты к потребностям других людей.

Это идеальное время для начала новых дел, подписания контрактов, переговоров, крупных покупок, а также для общения и свиданий вечером, пишет Vogue.pl. Сегодня Венера все еще находится в Рыбах, поэтому мы почувствуем больше радости, вдохновения и оптимизма. Больше о том, что ожидает каждого знака зодиака, читайте в гороскопе.

Овен

Вы будете добросовестными и хорошо организованными. Сегодня лучше всего решать финансовые вопросы, поскольку вы увидите возможности заработать дополнительные деньги. После работы отдохните после работы. В отношениях все будет хорошо, однако любимый человек может быть занят собственными делами. Это время найти себе новое хобби.

Телец

Луна в вашем знаке, поэтому вы будете успешными. Подумайте о своем будущем. Проблемы и неуверенность оставьте в прошлом. Встретьтесь с друзьями, они вдохновят вас на новые идеи, а вы им также поможете. Одиноким Тельцам повезет в поиске партнера. Вы будете более уверенными в себе благодаря влиянию Венеры.

Близнецы

Отложите сложные задачи, если вы не уверены, что с ними справитесь. Вы можете чувствовать себя сонливыми и мечтательными. Напомните себе о достигнутых успехах, и вы поймете свою ценность. После работы расслабьтесь. Вечер идеален для книги или просмотра сериала.

Рак

День пройдет быстро. Вы эффективно решите текущие проблемы. Иногда вы можете чувствовать усталость или даже разочарование в сотрудничестве с некоторыми людьми. Ваши идеи будут оценены, если вы лучше их представите. Сегодня стоит сходить на прогулку или заняться физическими упражнениями, ведь вам нужен отдых. Это придаст вам больше энергии.

Лев

Вы будете в отличном настроении и будете готовы взяться за более сложные задачи. Вы примете активное участие в интересных дискуссиях. Сегодня хороший день для хобби и отдыха. Хороший фильм или статья принесут вам вдохновение, но не спешите с рискованными решениями. Сначала все обдумайте.

Дева

Вы можете быть немного рассеянными, а новые задачи могут вас раздражать. Вы можете допустить незначительные ошибки и просчеты, только не вините себя. Найдите время для отдыха. День благоприятен для искусства и развлечений. Не берите на себя много дел. Если есть возможность, отложите.

Весы

Вы будете в хорошем настроении. Вы можете кому-то помочь или решить конфликты. Вы довольно легко принесете радость другим людям и заслужите признание. Днем позаботьтесь о своих отношениях, найдите время для ужина или совместной прогулки. Вы также будете успешны в любви.

Скорпион

Вы будете понимающими и чуткими к потребностям других людей. Однако не стоит брать на себя проблемы окружающих полностью, ведь они могут подумать, что вы мгновенно решите все их проблемы. Помогайте тем, кто действительно в этом нуждается. Во второй половине дня позаботьтесь о собственном благополучии, встретьтесь с друзьями.

Стрелец

Решайте свои дела, и вам многое удастся сделать. Даже если вы столкнетесь с вызовами, вы найдете лучшее решение. Это хороший день для примирения, разрешения споров или недоразумений. Сегодня вы можете найти для себя новое хобби. В любви все будет хорошо.

Козерог

Вы будете в хорошем настроении и быстро справитесь со своими обязанностями. Не позволяйте другим себя использовать. Помните, что вы заслуживаете вознаграждения за свои успехи. Это хороший день для шопинга и приготовления пищи. Также вы можете получить хорошие новости. С друзьями будьте доброжелательными и понимающими.

Водолей

У вас возникнет желание навести порядок вокруг себя и указать на ошибки своих коллег. Не берите на себя много, лучше все запланируйте, и вам будет легче понять, что нужно изменить или исправить. Во второй половине дня позаботьтесь о своем здоровье и личных потребностях.

Рыбы

Сегодня вы будете нравиться всем, поэтому вы сможете быстро решать сложные дела. Возможны неожиданные встречи, а также интересные новости от друзей. Это хороший день для искусства. Сходите на выставку, концерт или спектакль, это вдохновит вас на действия. Ваши идеи будут новаторскими.

