Антисемитизма в Украине значительно меньше, чем на Западе, — главный раввин Асман

В Украине уровень антисемитских настроений значительно ниже, чем в США и Европе. В отличие от некоторых западных стран, евреям здесь не нужно скрывать свою национальность или религиозную принадлежность.

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Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главный раввин Украины Моше Реувен Асман. Он рассказал о своих недавних поездках в США и Канаду, где провел ряд выступлений и, в частности, затрагивал вопросы положения еврейских общин.

"Я неделю назад вернулся из США и Канады, где много российских нарративов и пропаганды. У меня там было много выступлений, и я говорил: в Украине антисемитизм на более низком уровне, чем в Европе или США, в университетах США", — сказал Асман.

Он добавил, что в некоторых европейских странах евреям иногда советуют не подчеркивать свою национальность. В Украине же, по словам Асмана, они могут спокойно ходить по улицам в традиционной одежде, не опасаясь за собственную безопасность.

Моше Реувен Асман также подчеркнул, что его позиция как религиозного лидера не отражает автоматически личные инициативы отдельных представителей еврейской общины.

В частности, он резко отреагировал на ситуацию в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), когда раввин Йонатан Маркович заявил о готовности взять на поруки бывшую заместительницу главы Офиса президента Ирину Мудру.

Асман подчеркнул, что это была исключительно личная инициатива Марковича и она не отражает позицию всей еврейской общины. По его словам, использование религиозного статуса в резонансных судебных процессах является ошибочным смешением ролей.

В то же время представители духовенства активно отстаивают интересы Украины на международной арене.

За активную волонтерскую деятельность и защиту интересов Украины в мире Моше Асмана наградили орденом " За заслуги" II степени.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине установлена уголовная ответственность за антисемитизм. Закон № 2037-ІХ, устанавливающий соответствующие нормы, 14 апреля подписал президент Владимир Зеленский.

Наиболее суровое наказание предусмотрено, если правонарушение совершено организованной группой или повлекло тяжкие последствия. В таком случае виновному может грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.

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