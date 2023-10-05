Анна или Ганна? Как правильно говорить по-украински

Есть в украинском языке имя, относительно которого часто возникают недоразумения. Правильно ли говорить на украинском "Анна", или следует употреблять исключительно традиционное "Ганна"?

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко рассказал о ситуации, когда у супругов возник спор: как правильно назвать ребенка – Анной или Ганной? Специалист объяснил, принципиальна ли разница между именами.

Анна и Ганна – это фонетические варианты одного имени. В русском и болгарском языке распространен вариант Анна, а в украинском, польском и белорусском чаще встречается Ганна. Это очень популярное имя во всем мире, так что вариаций существует множество. В чешском языке "Ганна" трансформировалось в "Гана", с одной "н".

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Однако мы имеем право выбрать вариант, который больше нравится. Никто не будет заставлять вас регистрировать Анну как Ганну или наоборот.

Сейчас в документах имена записывают так, как того желают родители:

не Христина, а Крістіна;

не Микита, а Нікіта,

не Олена, а Альона,

не Кирило, а Кирил чи Кіріл.

Это исключительное право родителей – называть ребенка по своему вкусу и усмотрению. Конечно, более правильным будет записать имя согласно украинской правописной традиции, но никто не вправе заставлять вас это делать.

Можно записать ребенка согласно правописанию – Христина, Ганна или Олена, а в быту называть той формой имени, которая больше нравится. Например, Дарину могут называть Дарьей, Даринкой или Дашей.

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