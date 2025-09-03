Американский пирог с ягодной начинкой на песочном тесте: рецепт десерта на скорую руку
Домашние пироги можно готовить из любого теста и при этом – с любыми начинками. Но, быстрые всего получится сделать десерт на песочном тесте из яиц, муки и сливочного масла.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного американского пирога с яблочным повидлом.
Ингредиенты:
- 230 г сливочного масла
- 370 г муки
- 30 г сахара
- 1 яйцо
- 70 мл холодной воды
- ягодный джем или повидло из яблок, груш, свежие яблоки
Способ приготовления:
1. В чашу блендера отправляем сливочное масло и муку, перебиваем в крошку. Также можно натереть масло на терке или измельчить ножом и быстренько соединить с мукой. Далее добавляем все остальные ингредиенты, перемешиваем лопаткой, а затем не более минутки на присыпанной мукой поверхности.
2. Делим тесто на большую и меньшую часть, перекладываем в пакетики и отправляем в холодильник минимум на 30 минут (по желанию можете приготовить тесто с вечера, а уже на следующий день печь).
3. Больший кусок теста раскатываем в тонкий пласт и выстилаем им дно формы. Заполняем основу начинкой.
4. Меньшую часть теста тоже раскатываем в тонкий пласт и нарезаем на полоски, выкладываем сеточку и смазываем яйцом. Отправляем в разогретую до 200 С духовку на 35-40 минут.
Можно подавать теплым с шариком мороженого или уже охлажденным!
