'А там хоть волк траву ешь': что означает украинский фразеологизм

Фразеологизмы – уникальные обороты, сформировавшиеся на основе культуры, традиций и языковых особенностей. Это устоявшиеся словосочетания, которые вместе передают одно лексическое значение – и часто оно вовсе не соотносимо со значением составляющих слов. Иногда фразеологизмы можно даже заменить одним словом: печь раки – краснеть, замыливать глаза – обманывать, ловить носом окуней – дремать и т.д.

Среди интересных, но довольно редко используемых поговорок стоит выделить выражение "а там хоть волк траву ешь". Что оно значит – читайте в материале OBOZ.UA.

"А там хоть волк траву ешь" используется для определения безразличия. Ситуация или события не имеют для человека ни малейшего значения, ему не важно, как сложатся обстоятельства или к чему все приведет.

Аналогичными по значению также следующие поговорки:

хоч вовк траву їж;

хоч трава не рости;

не гріє і не знобить.

В качестве антонимов к этому значению используют фразеологизмы "брать близко к сердцу", "брать за живое", "взять за душу".

Например:

Зберемо речі, підемо куди очі дивляться, а тут хоч вовк траву їж – хай що хочуть, те й роблять.

Пан звелів скласти весь урожай на вози – і поїхав, а людям тут хоч вовки траву їстимуть.

Эти фразеологизмы использовали в своем творчестве и мастера литературы:

Чи вам тільки б рекорд узяти, а там хоч вовк траву їж? (Юрій Шовкопляс)

Захиститися, – а там хоч трава не рости!.. Ученим можеш не бути, а кандидатом – зобов’язаний (Павло Загребельний).

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