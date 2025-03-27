87 энергетиков ДТЭК наградили за восстановление света после обстрелов в Одесской области

Энергетики ДТЭК получили почетные грамоты за оперативное восстановление электроснабжения после вражеских атак в Одесской области.

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Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что отличия вручили энергетикам, работающим в центрах ремонта линий, подстанций, распределительных сетей, а также в подразделениях по релейной защите, техническим присоединениям, ремонту оборудования, транспорту и защите от перенапряжения.

В частности, в марте в результате атак врага были повреждены шесть энергообъектов компании. Энергетики оперативно возобновили их работу и вернули свет тысячам семей – в больницы, котельные, на объекты водоканала и дома людей.

В ДТЭК подчеркнули, что энергетики ежедневно прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить клиентов стабильным электроснабжением, несмотря на энергетический террор.

Ранее в Одесской области были награждены 12 энергетиков за восстановление электроснабжения после обстрелов.