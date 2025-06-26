3-летний Евгений из Днепра получил слуховые аппараты, обеспеченные Фондом Рината Ахметова

Маленький житель Днепра Женя родился с осложнениями и несколько недель боролся за жизнь. Когда младенец вышел из комы, началось полномасштабное вторжение. Впоследствии обследование показало – у ребенка значительная потеря слуха. Мама воспитывает сына сама, поэтому обеспечить дорогостоящее слухопротезирование ей сложно. Сейчас 3-летний Евгений получил сверхсовременные слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова, которые подстраиваются под потребности ребенка.

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"Я хочу, чтобы у Жени было в жизни как можно больше хороших и счастливых моментов. Благодаря аппаратам он будет лучше ходить – пока координация движений немного нарушена. А еще, вместе с ровесниками пойдет в садик, а затем и в обычную школу. Я очень рада и очень благодарна за эту возможность", – не скрывает эмоций Екатерина, мама Евгения.

По словам Ирины Банник, аудолога-слухопротезистки "Центра слуха", Евгений может слышать только очень громкие звуки. Аппараты помогут ему сформировать общую акустическую картину и слышать некоторые частоты.

"Раньше Женя пользовался слуховым аппаратом, но только одним. Ухо – парный орган, поэтому если потеря слуха двусторонняя, эффект от использования двух аппаратов значительно весомее, а тем более для ребенка, который растет. Благодаря аппаратам Евгений начнет осознавать, где источник звука, какая его направленность. Ему будет легче ориентироваться в пространстве и развивать речь", – объясняет медик.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с нарушениями слуха в возрасте до 7 лет, которые проживают или проживали в территориальных громадах в зонах боевых действий, оккупации или окружения.

Всего в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям" около 6 миллионов детей получили разностороннюю поддержку. "Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра!".

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, который нуждается в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0800509001 (с понедельника по пятницу) или пишите в мессенджер Фонда.