18-летний сын украинского политика и телеведущей подписал контракт с ВСУ вслед за отцом: где будет служить

Сын телеведущей Марички Падалко и политика Егора Соболева, 18-летний Михаил заключил контракт с Вооруженными Силами Украины. Уже вскоре он будет воевать в рядах Сил беспилотных систем ВСУ.

Об этом рассказал его отец Егор Соболев. Причем военный добавил, что отказывал Михаила ради его дальнейшего обучения. Сейчас и отец и мать гордятся своим ребенком, ставшим на защиту Родины.

Что рассказал Егор Соболев

"Сын заключил контракт с ВСУ. Ему 18 лет. Когда началось вторжение, было 14. Он жил футболом и историей. В 15 сын оставил свою футбольную команду, где тренер еще в первые годы наградил его прозвищем Профессор за умение вести игру в центре поля. Михины тренировки переместились в леса - на военные тренировки для молодежи", – рассказал Соболев.

По его словам, в 16 лет сын отложил планы об историческом факультете и "вгрызся" в математику и физику. Сам политик уже тогда возглавлял роту БпЛА и "делился с ним анализом войны дронов, которую мы изобретали".

"В 17 Миха подарил моему подразделению первый собственноручно собранный и облетанный дрон, устроился на их производство и поступил в Могилянку на только что открытую там специальность "Робототехника", – отметил Егор Соболев.

Как Михаил начал воевать

Когда в свой 18 день рождения Михаил попросил отца мобилизовать его к себе, политик ему ответил, "что роль пилотов будет уменьшаться, а конструкторов расти".

"Я предложил продолжать учиться, разрабатывать дроны, а при необходимости – испытывать их с нами в Запорожье. Он начал ездить помогать нашей прифронтовой мастерской и... исчез. Я пять месяцев пытался узнать, что происходит в его жизни. И только месяц назад Миха признался, что с мая летает с одним добровольческим подразделением и совершил уже сотню миссий на разведчиках самолетного типа на Запорожском, Сумском и Донецком направлениях. И что в октябре он заключит официальный контракт", – рассказал Егор Соболев.

Поэтому он посоветовал сыну идти в Силы беспилотных систем ВСУ, и именно так произошло.

О ком речь

Егор Соболев говорит, что понимает, как трудно теперь его жене Маричке Падалко, "потому что теперь приходится переживать за двоих".

Между прочим, по рождению Егор Викторович – россиянин, он родился в феврале 1977 года в Краснодаре. При рождении носил фамилию Зимин, как у отца Анатолия, который был хирургом из Чернобыля. Когда Егору был один год, отец умер, а мать Елена переехала в Донецк.

Лишь в 2004 году Егор получил украинское гражданство.

Украинцы прежде всего знают Егора Викторовича как нардепа от "Самопомощи", одного из авторов законов о люстрации и о декоммунизации. А до 2013 года он был успешным журналистом. Однако в 2013 году он променял прибыльную должность ради студенческого Евромайдана, где стал его дневным комендантом.

Мария Падалко – украинская телеведущая, журналистка, сейчас ведущая ТСН на телеканале "1+1". Работает на указанном канале с июня 2002 года.

У Марички и Егора, кроме Михаила, еще есть дочери Мария и Екатерина (2008 и 2010 годов рождения соответственно).

