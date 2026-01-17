Звание лауреата не передается с медалью: Нобелевский комитет поставил точку в эпопее с премией мира Мачадо-Трампа

Нобелевская премия мира навсегда остается неразрывно связанной с лицом или организацией, которая ее получила, независимо от того, что может произойти с медалью, дипломом или призовыми деньгами. Звание лауреата не передается с наградой.

Об этом заявил Норвежский Нобелевский комитет, отреагировав на то, что венесуэльская оппозиционная лидер Мария Корина Мачадо передала свою награду президенту США Дональду Трампу. Его цитирует Reuters.

В Нобелевском комитете отметили, что никакие действия с физическими атрибутами премии не меняют статуса лауреата.

"Независимо от того, что происходит с медалью, дипломом или денежной частью премии, именно первичный лауреат остается тем, кто вошел в историю как получатель премии", — говорится в заявлении комитета.

15 января Мария Корина Мачадо передала свою медаль Нобелевской премии мира Дональду Трампу. В Белом доме подтвердили, что Трамп принял награду и планирует хранить ее. Администрация также опубликовала фотографию, на которой президент США держит медаль в золотистой рамке и сияет улыбкой.

В Комитете отметили, что по правилам Нобелевского фонда, лауреаты имеют полную свободу распоряжаться медалью, дипломом и денежным вознаграждением – хранить их, дарить, продавать или передавать на благотворительность.

"Сама премия, как честь и международное признание, остаются неразрывно связанными с лауреатом, определенным Норвежским Нобелевским комитетом", – пояснили в учреждении.

Комитет не назвал имен Трампа и Мачадо в своем заявлении и подчеркнул, что не комментирует решения или действия лауреатов после объявления результатов.

Медаль Нобелевской премии дарили и раньше

Передача награды Дональду Трампу – не первый случай, когда лауреат Нобелевской премии отдал свою медаль.

В 1943 году лауреат Нобелевской премии по литературе Кнут Гамсун подарил свою медаль нацистскому министру пропаганды Йозефу Геббельсу.

В 2022 году лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов продал свою медаль за 100 миллионов долларов, чтобы собрать деньги для детского фонда ООН ЮНИСЕФ на помощь украинским детям-беженцам.

В 2024 году вдова бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана передала его медаль и диплом Нобелевской премии мира 2001 года в офис ООН в Женеве.

Эпопеи с Нобелевской премией мира Мачадо-Трампа

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что хотела бы разделить Нобелевскую премию мира с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, действия Вашингтона стали решающими для падения режима Мадуро, что в свою очередь является большим шагом для человечества, свободы и достоинства.

В разговоре с ведущим Fox News Шоном Геннити она прямо сказала, что готова поделиться престижной международной наградой с Трампом.

На это отреагировали в Нобелевском комитете. Там сразу же опровергли возможность такого разделения или передачи премии.

Тем временем президент США не переставал жаловаться на то, что не получил Нобелевскую премию мира, на которую, по его убеждению, он вполне заслуживает. Он обвинил Норвегию в том, что его "выдающиеся достижения" не оценили члены Нобелевского комитета.

А уже 15 января в Вашингтоне состоялась первая личная встреча Марии Корины Мачадо с Дональдом Трампом. Политик отдала главе Белого дома свою медаль Нобелевской премии мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп прокомментировал "подарок" ему Нобелевской премии мира лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо. По его словам, это был очень хороший жест со стороны венесуэльской оппозиционерки. Трамп назвал Мачадо "очень хорошей женщиной" и сказал, что они еще поговорят позже.

