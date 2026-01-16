'Никто в истории не заслуживает ее больше': Трамп объяснил, зачем ему чужая Нобелевская премия. Видео

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал то, что лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо отдала ему свою Нобелевскую премию мира. По его словам, это было "очень мило".

Видео дня

Об этом Трамп сказал в пятницу, 16 января, отвечая на вопрос журналиста о том, зачем ему чужая награда. По словам американского лидера, Мачадо считает, что именно он заслуживает эту премию.

"Она мне ее предложила. Я подумал, что это очень мило. Она сказала: "Знаете, вы положили конец восьми войнам, и никто в истории не заслуживает этой награды больше, чем вы", – отметил он.

По его мнению, это был очень хороший жест со стороны венесуэльской оппозиционерки. Трамп назвал Мачадо "очень хорошей женщиной" и сказал, что они еще поговорят позже.

Трамп, Мачадо и Нобелевская премия мира

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что хотела бы разделить Нобелевскую премию мира с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, действия Вашингтона стали решающими для событий в стране. Она назвала падение режима Мадуро большим шагом для человечества, свободы и достоинства.

В разговоре с ведущим Fox News Шоном Геннити она прямо сказала, что готова поделиться престижной международной наградой с Трампом.

На это отреагировали в Нобелевском комитете. Там сразу же опровергли возможность такого разделения или передачи премии.

Тем временем президент США снова взялся жаловаться на то, что не получил Нобелевскую премию мира, на которую, по его убеждению, он вполне заслуживает. В том, что его выдающиеся достижения – установления мира между рядом стран – члены Нобелевского комитета не оценили, есть конкретный "виновник". По версии Трампа, это Норвегия.

А уже 15 января в Вашингтоне состоялась первая личная встреча Марии Корины Мачадо с Дональдом Трампом. Политик отдала главе Белого дома свою медаль Нобелевской премии мира.

Американский лидер принял премию мира, назвав Мачадо "замечательной женщиной".

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп наконец получил долгожданную премию мира, но не Нобелевскую. Главе Белого дома вручили "премию мира ФИФА – Футбол объединяет мир".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!