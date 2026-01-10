В Нобелевском комитете сказали, может ли Трамп разделить премии мира с Мачадо

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов принять Нобелевскую премию мира от Марии Корины Мачадо во время ее визита. Нобелевский комитет сразу опроверг возможность такого разделения или передачи премии.

Об этом сообщает The Washington Post. По данным издания, президент США Дональд Трамп заявил о готовности принять Нобелевскую премию мира, если лауреат этого года, венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо, вручит ее во время личной встречи на следующей неделе.

Несколькими днями ранее Трамп в своем интервью отметил, что ожидает встречи с Мачадо. Он заявил, что якобы слышал, что нынешний лауреат планирует передать ему награду и считает возможное вручение премии "большой честью".

"Я понимаю, что она приедет на следующей неделе, и с нетерпением жду, чтобы поздравить ее", – отметил президент США.

В то же время Мачадо сообщила, что не общалась с президентом США после объявления ее лауреатом, но выразила готовность "поделиться" премией. По ее словам, действия Вашингтона стали решающими для событий в Венесуэле. Она назвала падение режима Мадуро большим шагом для человечества, свободы и достоинства

Во время интервью она призвала провести выборы в Венесуэле для замены Мадуро. Еще раньше Мачадо заявила о намерении вернуться в страну и участвовать в политическом процессе.

Несмотря на это Трамп сомневается, что оппозиционерка сможет стать лидером страны из-за отсутствия поддержки и уважения среди венесуэльского населения.

"Думаю, ей будет очень трудно стать лидером. У нее нет поддержки и уважения в стране. Она очень приятная женщина, но ей не хватает уважения", – выловился о Мачадо Трамп.

Ссылаясь на анонимные источники в Белом доме, The Washington Post отмечает, что Трамп не готов поддержать Мачадо из-за того, что она приняла премию мира.

"Если бы она отказалась и сказала: "Я не могу принять ее, потому что это премия Дональда Трампа", сегодня она была бы президентом Венесуэлы", – сообщил один из источников.

Позиция Нобелевского комитета

В то же время Норвежский Нобелевский комитет заявил, что после объявления премии ее нельзя отзывать, делить или передавать другим, и это решение является окончательным.

"После объявления Нобелевской премии ее нельзя отозвать, делить или передавать другим. Решение окончательное и действует навсегда", – заявили представители.

Как сообщал OBOZ.UA, Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корини Мачадо. Женщина получила награду за усилия по продвижению демократических прав и достижение мирного перехода от диктатуры к демократии. Нобелевский комитет отметил ее "неутомимую работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

