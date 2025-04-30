"Мы искореняем трансгендерное безумие": Трамп назвал первые 100 дней своего президентства "революцией здравого смысла"

Президент Дональд Трамп во время митинга со сторонниками в Мичигане назвал первые 100 дней своего второго термина "самыми успешными" из всех администраций в истории и "революцией здравого смысла". Он упомянул об успехах искоренения "сумасшедшей прогрессивной идеологии" и "трансгендерного безумия".

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Заявления прозвучали во время первого крупного политического митинга Трампа с момента вступления в должность, организованного для празднования достижений Трампа в течение его второго срока. Об этом пишет Fox News.

"Мы сегодня вечером собрались здесь, в самом сердце нашей страны, чтобы отпраздновать самые успешные первые 100 дней любой администрации в истории нашей страны - и это, по мнению многих, многих людей. Это лучшее, как говорится, 100-дневное начало любого президента в истории, и все это говорят", – похвалил Трамп свою работу.

Республиканец добавил, что он и его команда только начали, а поклонники "еще ничего не видели", потому что "это только начинается".

Трамп также сделал ряд противоречивых заявлений, в частности об искоренении "сумасшедшей прогрессивной идеологии", трансгендерных людях, мошенничестве, "американской мечте" и "Золотом куполе".

"Мы покончим с кошмаром инфляции… искореняем безумную прогрессивную идеологию и трансгендерное безумие нашего правительства, прекращаем идеологическую обработку наших детей, сокращаем миллиарды и миллиарды долларов расточительства, мошенничества и злоупотреблений", – сказал американский лидер.

По его словам, сейчас происходит возвращение Соединенных Штатов "из рук больной политической элиты", которая нажила себе состояние, "распродав Америку и истощая ее".

"Прежде всего, мы спасаем американскую мечту", – добавил политик.

Трамп назвал себя "защитником работников в Белом доме" после десятилетий правления политиков, "разрушивших Детройт, чтобы построить Пекин". Сам президент планирует ставить не Китай во главу угла, а Мичиган и Америку.

Президент США сообщил, что недавно подписал приказ о начале строительства противоракетного щита "Золотой купол", чтобы защитники Америку и ее граждан от ракетного нападения.

"Мы будем называть его Золотым куполом. У нас был Железный купол. Но почему-то "Золотой купол" звучит для меня лучше", – сказал он.

Кроме того, Трамп на митинге похвастался уменьшением нелегальной миграции. По его словам, его администрация установила рекорды по наименьшему количеству нелегальных пересечений границы с США. Во время выступления на большом экране транслировали видео депортации мигрантов из страны.

Он заявил, что США ладят с Китаем, который уже якобы хочет заключить "честное" соглашение, а пошлины только укрепят экономику.

Политик не упустил возможности подвергнуть критике своего предшественника Джо Байдена, который, по словам Трампа, позволявшего "иммигрантам насиловать и убивать" американцев и не был заинтересован в помощи американским рабочим.

"Я бы не смог спать на пляже под камерами пока война в Украине, как это делал Байден", – сказал он перед своими поклонниками.

Как сообщал OBOZ.UA, в Конгрессе США инициировали процедуру импичмента действующего президента Дональда Трампа. Инициатором стал сенатор-демократ из Палаты представителей Шри Танедар, заявивший, что глава государства "разрушает Америку" и ставит под угрозу демократию".

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