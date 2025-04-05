'Значительный прогресс': Стармер и Макрон обсудили размещение войск в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 5 апреля, провели телефонный разговор. Среди прочего политики обсудили работу " коалиции желающих " по размещению военного контингента в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба британского правительства. Отмечается, что в этом диалоге отмечен "значительный прогресс".

"Политики, прежде всего, обсудили введенные США тарифы и согласились, что "торговая война не отвечает ничьим интересам", – говорится в сообщении.

Также в британском правительстве рассказали, что политики поделились беспокойством по поводу "влияния на глобальную экономику и безопасность, особенно в Юго-Восточной Азии". Они договорились поддерживать тесный контакт в течение следующих недель.

"По итогам дискуссий между военными планировщиками в Украине на этой неделе Стармер и Макрон обсудили значительный прогресс, достигнутый в создании коалиции желающих", - резюмировали в сообщении правительства Британии.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х после разговора с Киром Стармером написал, что в эти времена потрясений остается уверенность только в одном. А именно в единстве партнеров.

"Перед лицом больших потрясений в мире мы должны двигаться вперед вместе", – подчеркнул Макрон.

Напомним, что 2 апреля стало известно о том, что Великобритания и Франция инициируют новую встречу "коалиции желающих" по поддержке Украины. Саммит состоится 10 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Напомним, что 27 марта в Париже состоялся саммит "коалиции желающих", собравший 31 страну. На встрече обсудили совместные усилия по прекращению огня в Украине, будущую модель украинской армии и возможно размещение военного контингента в случае перемирия.

После саммита президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что франко-британская миссия отправится в Украину в ближайшие дни для работы по укреплению ВСУ. По его словам, этот военный контингент будет оказывать долгосрочную поддержку и выступать в качестве сдерживающего фактора против потенциальной агрессии России.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги саммита в Париже. Были достигнуты договоренности о новых пакетах помощи Украине, инвестициях в производство ракет и лицензии на ракеты в ПВО. Также удалось расширить доступ к разведданным и доступ к складам с боеприпасами.

По его словам, "Европа точно умеет себя защищать", поэтому идет совместная работа, чтобы гарантировать Украине и всем европейцам больше безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, высшее военно-политическое руководство Украины занято подготовкой предложений к "коалиции желающих" о возможных контингентах миротворцев. Это была отдельная тема последнего заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

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