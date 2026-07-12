Журналистов NYT вызвали в суд из-за новости о самолете Трампа

Министерство юстиции США обязало четырёх журналистов The New York Times явиться в суд и дать показания. Какие именно показания они должны дать, точно неизвестно, но повестки в суд они получили после появления новостей о проблемах безопасности, связанных с новым президентским самолетом американского лидера Дональда Трампа.

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Речь идет о полете Трампа на саммит НАТО в Турцию и обратно. Об этом сообщили журналисты NYT.

О чем идет речь

На этой неделе издание NYT опубликовало материал, в котором отмечается, что Секретная служба (организация, занимающаяся охраной высшего эшелона власти США) посоветовала американскому президенту Трампу лететь на саммит НАТО в Анкару на старом самолете, который ранее использовался в качестве президентского борта Air Force One.

Напомним: Катар подарил Трампу новый Boeing 747-8, который в настоящее время и является президентским борт "Air Force One". Но в этом, новом самолете отсутствуют "некоторые передовые функции безопасности", которые были и есть в старых самолетах, включая элементы противоракетной защиты.

В издании отмечают, что в суд вызвали Джулиана Барнса, Эрика Липтона, Тайлера Пейджера и Эрика Шмитта – журналистов, которые готовили этот материал.

Повестки подписаны прокурором США в Манхэттене Джеем Клейтоном, которого Трамп недавно выдвинул на должность директора национальной разведки.

Что говорят у Трампа

В NYT отмечают, что в повестках нет никаких конкретных деталей, в них лишь указано, что журналисты должны дать показания "по поводу предполагаемого нарушения федерального уголовного законодательства".

Пресс-секретарь Минюста США Эмили Ковингтон заявила, что "целью являются не журналисты, а те, кто разглашает секретную информацию". Очевидно, имеются в виду источники, которые предоставили журналистам соответствующую информацию о самолете Трампа.

"Мы ценим и высоко оцениваем важную роль, которую пресса играет в этой стране, но Министерство юстиции также играет важную роль в обеспечении того, чтобы люди, которым доверены государственные секреты, использовали эту информацию надлежащим образом. Мы понимаем, что здесь всегда может существовать естественная напряженность, но мы не собираемся игнорировать закон", – сказала она.

Что пишут в издании

Газета осудила действия администрации Трампа.

"Появление агентов федеральных правоохранительных органов на пороге дома репортеров должно потрясти совесть любого американца, верящего в Конституцию и свободу прессы, которую она защищает", – заявил главный юрист редакции NYT.

Он назвал повестки журналистам в суд "дерзким поступком, который следует рассматривать ни как что иное, как попытку помешать общественности узнать, что происходит в их стране, путем запугивания журналистов".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп действительно беспокоится о своей безопасности. Недавно он заявил, что Тегеран, как и прежде, одержим идеей его ликвидации. На фоне резкого обострения отношений между странами американский лидер сообщил, что уже подготовил жесткий сценарий ответа на случай своего убийства.

Кстати, это не первая попытка Трампа судиться именно с NYT. В прошлом году он также подавал иск на издание, однако федеральный судья отклонил президентский иск. В решении судьи было указано, что "обширный 85-страничный документ", поданный главой Белого дома, "не соответствует федеральным правилам подачи гражданских исков".

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