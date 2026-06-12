«Мало кто пользуется таким уважением»: Трамп объявил кандидата на пост директора Национальной разведки США

Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка Джея Клейтона на должность директора Национальной разведки США.

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О своем решении он сообщил в четверг в социальной сети Truth Social.

Клейтон может возглавить американскую разведку после утверждения его кандидатуры Сенатом. Также эта должность предполагает вхождение в состав президентского Кабинета.

Детали выдвижения

В своем посте Трамп назвал Клейтона "очень уважаемым" специалистом и напомнил о его предыдущей работе на государственной службе и в частном секторе. Президент отметил, что тот ранее возглавлял Комиссию по ценным бумагам и биржам США, работал в юридической фирме Sullivan & Cromwell, а в настоящее время занимает должность федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка.

"Рад объявить о выдвижении очень уважаемого Джея Клейтона... на должность следующего директора Национальной разведки и, что важно, члена моего Кабинета", – написал Трамп в Truth Social.

Президент также подчеркнул, что, по его словам,"мало кто в юридическом сообществе пользуется таким уважением, как Джей". Кроме того, он призвал Сенат как можно скорее рассмотреть и утвердить кандидатуру.

История назначения

Как отмечает NBC News, в прошлом году процесс утверждения Клейтона на должности федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка столкнулся с трудностями. Его кандидатуру заблокировали в Сенате, из-за чего назначение затянулось.

После этого федеральный судья воспользовался предусмотренной законом процедурой и назначил Клейтона на должность. Такой механизм может применяться в случаях, когда назначение долгое время не происходит из-за промедления или отсутствия решения со стороны Сената.

Биография Джея Клейтона

Джей Клейтон родился 11 июля 1966 года в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния, США. Он получил образование в Пенсильванском университете, где получил степень бакалавра инженерии, а впоследствии окончил Кембриджский университет по специальности "экономика". В 1993 году Клейтон получил степень доктора права в Школе права Пенсильванского университета.

После окончания учебы он работал помощником федерального судьи Марвина Каца, а затем более двух десятилетий проработал в известной юридической фирме Sullivan & Cromwell. Там он специализировался на вопросах слияний и поглощений компаний, финансового регулирования и крупных корпоративных сделок.

В январе 2017 года президент США Дональд Трамп выдвинул Клейтона на должность председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Сенат утвердил его кандидатуру в мае того же года. Он возглавлял регулятор до декабря 2020 года.

После работы в правительстве Клейтон сотрудничал с инвестиционной компанией Apollo Global Management, вернулся в Sullivan & Cromwell и входил в совет директоров нескольких крупных компаний. В 2025 году Трамп назначил его исполняющим обязанности федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка, а впоследствии его кандидатуру поддержали судьи округа.

11 июня 2026 года президент США объявил о выдвижении Клейтона на должность директора Национальной разведки США. По данным The New York Times, его кандидатуру Трампу рекомендовал директор ЦРУ Джон Ретклифф.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Трамп признался, что США тайно вывозили иранскую нефть через Ормузский пролив. Они транспортировали более 100 миллионов баррелей, прежде чем об этом узнал Иран.

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