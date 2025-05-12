Летающий 'дворец' за $400 млн для Трампа: что известно о роскошном подарке от Катара для США и почему он уже вызвал скандал

Президент США Дональд Трамп готовится принять от Катара беспрецедентно дорогой подарок – роскошный Boeing 747-8 jumbo jet, который называют летающим "дворцом". Формально королевская семья передаст самолет Пентагону, а когда республиканец покинет свой пост, право собственности перейдет к президентской библиотеке Трампа.

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Самый ценный подарок, когда-либо сделанный Соединенным Штатам иностранным правительством, уже вызвал волну возмущения. OBOZ.UA рассказывает, чем вызван скандал и как Белой дом планирует использовать самолет-"дворец".

Boeing 747-8 является самым большим коммерческим самолетом, построенным в США, а также самым длинным пассажирским самолетом в мире.

Эмир Катара владеет люксовой персонализированной версией этого лайнера, стоимость которого СМИ оценивают в 400 миллионов долларов. Его регистрационный номер P4-HBJ (ранее известный как A7-HHE).

Он считается одним из самых роскошных в мире. Внутри Boeing 747-8 есть спальня, залы для приема высоких гостей, украшенные золотой отделкой, передовые средства связи.

Ожидается, что Трамп получит "дворец в небе" в подарок накануне визита в страны Персидского залива. Сам самолет уже был перегнан в Техас, где его готовят к использованию.

Лайнер будет использоваться в качестве нового самолета Air Force One, то есть как "борт № 1", на период президентства Трампа.

Первоначально его передадут Военно-воздушным силам США, которые модифицируют 13-летний самолет в соответствии со спецификациями, необходимыми для перевозки главы Соединенных Штатов. Кроме того, авиационная компания L3Harris проведет его капитальный ремонт.

Позже Boeing перейдет Фонду президентской библиотеки Трампа. По данным СМИ, это произойдет не позднее 1 января 2029 года, а все расходы, связанные с его передачей, будут оплачены Военно-воздушными силами США.

Американский лидер подтвердил, что его администрация готовится принять VIP-самолет, и назвал это "очень публичной и прозрачной сделкой" с Министерством обороны.

Однако необычный и очень дорогой подарок уже вызвал вопросы о том, законно ли принимать принимать столь ценный дар от иностранной державы.

По данным ABC News, юристы Белого дома и Министерства юстиции уже подготовили анализ для министра обороны Пита Хегсета. Они утверждают, что Пентагон имеет законное право принять самолет в качестве подарка и впоследствии передать его библиотеке Трампа. Якобы это не нарушает американские законы о борьбе со взяточничеством или запрет Конституции (пункт о вознаграждениях) на принятие подарков любым должностным лицом правительства США "от любого короля, принца или иностранного государства".

В команде Трампа считают, что было бы "юридически допустимо" обусловить передачу самолета в дар не конкретному лицу, то есть президенту, а Министерству обороны Соединенных Штатов Америки.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала ситуацию без каких-либо подробностей:

"Любой подарок, предоставленный иностранным правительством, всегда принимается в полном соответствии со всеми применимыми законами. Администрация президента Трампа привержена полной прозрачности".

Пресс-атташе Катара Али Аль-Ансари заявлял, что передача Boeing 747-8 jumbo jet для "временного использования" в качестве Air Force One в настоящее время на стадии обсуждения. Она рассматривается оборонными ведомствами Катара и США.

Ранее Катар уже дарил самолеты другим странам, например, Турции в 2018 году.

Многие демократы считают такой дорогой подарок незаконным. Сенатор-демократ Чак Шумер заявил: "Ничто не говорит об "Америке прежде всего" так, как Air Force One, предоставленный вам Катаром. Это не просто взяточничество, это премиальное иностранное влияние с дополнительным пространством для ног".

Сенатор Адам Шифф, демократ из Калифорнии, сослался на нормы Конституции, обвинив Трампа в "наглой коррупции".

Член Палаты представителей демократ Ричи Торрес, по данным Axios, добивается расследования о том, будут ли нарушены федеральные правила этики или положение о вознаграждении, закрепленное в Конституции.

"Воздушный дворец", стоимость которого оценивается в 400 миллионов долларов, станет самым ценным подарком, когда-либо преподносившимся президенту иностранным правительством", – заявил Торрес.

Кроме того, Национальный комитет Демократической партии опубликовал пресс-релиз, в котором назвал ситуацию "очередным мошенничеством Трампа".

Как ранее писал OBOZ.UA, данные Chainalysis показывают, что создатели мемкоина TRUMP – фирмы, связанные с семьей президента США Дональда Трампа – заработали $320 млн на комиссиях. В то же время розничные инвесторы потеряли деньги из-за стремительного падения стоимости.

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