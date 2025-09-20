Суд отклонил иск Трампа против The New York Times: в чем причина

Федеральный судья отклонил иск президента США Дональда Трампа о клевете против The New York Times. В решение указано, что пространный 85-страничный документ, поданный главой Белого дома, не соответствовал федеральным правилам подачи гражданских исков.

Об этом сообщает CNN. Команде президента дали месяц на повторную подачу документов, и представитель Трампа заявил, что они это сделают.

Что сказал судья

Судья Стивен Д. Мерридей из окружного суда США Среднего округа Флориды заявил в пятницу, 19 сентября, что иск "неоспоримо и недопустимо противоречит требованиям Правила 8" Федеральных правил гражданского судопроизводства.

Он отметил, что иск должен быть "коротким, простым, прямым изложением фактов", а официальная критика Трампа против The Times была "решительно неподобающей и недопустимой".

Мерридей сказал, что юридическая команда Трампа может подать повторную жалобу в течение следующих четырех недель, но она должна ограничиваться 40 страницами или меньше. Он добавил, что иск не должен быть "публичной площадкой для ругани и оскорблений" или "мегафоном для связей с общественностью".

"Президент Трамп будет продолжать привлекать к ответственности фальшивые новости через этот мощный иск против New York Times, ее репортеров и Penguin Random House в соответствии с указаниями судьи по логистике", – заявил представитель юридической команды Трампа.

Представитель New York Times тем временем заявил, что они "приветствуют быстрое решение судьи, который признал, что жалоба была политическим документом, а не серьезным юридическим заявлением".

Трамп против The New York Times

Дональд Трамп подал иск о клевете и диффамации на сумму 15 миллиардов долларов против The New York Times. По его словам, эта газета "фактически стала "рупором" Радикальной левой демократической партии", а также является "одной из худших и самых дегенеративных газет в истории нашей страны".

Трамп заявил, что The New York Times десятилетиями лгала о нем, его семье, бизнесе, движении "Америка превыше всего", MAGA и об американской нации в целом.

Трамп подал в суд не только на газету The New York Times, но и четырех ее репортеров и издательство Penguin Random House на сумму не менее 15 миллиардов долларов, утверждая о клевете и дискредитации, а также ссылаясь на ущерб репутации.

Адвокаты президента США заявили, что публикации нанесли ущерб деловой и личной репутации Трампа, тем самым нанеся огромный экономический ущерб стоимости его бренда и значительный ущерб его будущим финансовым перспективам.

Кроме того, на фоне этого иска Трамп заявил, что 97% телесетей выступают против него и создают ему плохой образ. По его мнению, "их лицензии надо было бы отозвать".

