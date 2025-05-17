Зеленский примет участие в инаугурационной мессе новоизбранного Папы Римского Льва ХIV в Ватикане - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на первой инаугурационной мессе новоизбранного Папы Римского Льва XIV. Месса состоится в Ватикане в воскресенье, 18 мая, и Зеленский будет среди мировых лидеров, приглашенных на церемонию.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию из Ватикана. Зеленский "был бы рад" встретиться с другими лидерами во время инаугурации понтифика, цитирует издание свой источник из высокопоставленных чиновников.

В прошлый раз в Ватикане, после церемонии прощания с умершим Папой Франциском, украинский лидер встречался с американским президентом. На этот раз делегацию от США возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс; также будет госсекретарь Марко Рубио.

Последний уже прибыл в Рим и в своем выступлении предположил, что Ватикан мог бы стать "местом для содействия диалогу" – речь идет о переговорах по прекращению войны в Украине.

Службу, посвященную введению в должность нового Папу Римского, посетят лидеры и других стран. В частности, ожидается визит президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьера Канады Марка Карни.

Также среди приглашенных президенты Израиля, Перу и Нигерии, много европейских королевских особ, в частности король Испании Фелипе и королева Летиция.

В списке мировых лидеров, которые, как ожидается, посетят инаугурационную мессу Папы Льва XIV, указаны представители 40 стран. Как представитель Украины в нем указан только Зеленский.

В свою очередь украинский вещатель утверждает, что на это мероприятие вместе с президентом Украины отправятся первая леди Елена Зеленская, глава Офиса президента Андрей Ермак, и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Вещатель ссылается на перечень делегаций, которые будут в Ватикане.

Как сообщал OBOZ.UA, в своем первом благословении в качестве понтифика (это было 11 мая) Папа Римский Лев XIV призвал к миру в Украине. Боевые действия, которые происходят сейчас в разных уголках мира, он назвал "фрагментарной Третьей мировой войной".

15 мая Папа Лев XIV провел одну из первых частных аудиенций своего понтификата с Блаженнейшим Святославом, главой Украинской греко-католической церкви. Встреча состоялась в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане, но Святослав Шевчук лично пригласил понтифика в Украину.

Папа Римский Лев XIV уже заявлял о готовности Святого престола выступить посредником в переговорах между странами, которые находятся в состоянии войны. С такой инициативой он выступил во время аудиенции для паломников в рамках юбилея Восточных церквей в Ватикане.

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