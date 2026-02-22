'Здесь нет никакой двусмысленности': Сейм Польши планирует принять резолюцию в поддержку Украины

Маршалок (спикер) Сейма Польши Влодзимеж Чажастый сообщил, что нижняя палата польского парламента планирует принять резолюцию в поддержку Украины по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России. Также в Сейме намерены отрыть выставку о российской агрессии в Украине.

Об этом Чажастый сказал в интервью"Укринформу". Он подчеркнул, что польский Сейм последовательно выражает солидарность с Украиной.

"Сейм планирует принять резолюцию с выражением солидарности с Украиной и поддержки Польшей людей, пострадавших вследствие продолжающейся российской агрессии, по случаю четвертой годовщины ее начала... По инициативе посольства Украины в Варшаве мы также открываем в Сейме выставку, которая показывает российские атаки с использованием дронов Shahed", – сообщил маршалок.

Он добавил, что позиция польского Сейма является однозначной: Варшава осуждает агрессию России и поддерживает Украину.

"Здесь нет никакой двусмысленности", – резюмировал глава нижней палаты польского парламента.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о сворачивании специальных правил для украинских беженцев. Это означает, что, начиная с 5 марта, на украинцев будет распространяться общая система временной защиты для всех иностранцев, независимо от гражданства.

