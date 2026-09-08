Завод Volkswagen переоборудуют в оборонное предприятие: он будет производить компоненты для ПВО

7 сентября компания Volkswagen AG, федеральная земля Нижняя Саксония и инвестиционная компания Aurelius Capital договорились об основных условиях возможной продажи Volkswagen Osnabrück GmbH. После завершения сделки предприятие в Оснабрюке планируется постепенно преобразовать в центр компетенций в сфере безопасности и обороны, в частности по производству систем и компонентов для противовоздушной обороны.

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Volkswagen отметил, что Aurelius должна стать мажоритарным владельцем Volkswagen Osnabrück GmbH совместно с землей Нижняя Саксония. Первым крупным проектом должно стать сотрудничество Aurelius и Нижней Саксонии с израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems в сфере производства систем и компонентов для ПВО Германии и Европы.

Новое назначение

В Volkswagen заявили, что предприятие должно получить долгосрочную перспективу после завершения автомобильного производства. Компания еще в 2024 году решила прекратить выпуск автомобилей на площадке в Оснабрюке летом 2027 года.

В рамках нового плана Rafael должна предоставить технологические компетенции и опыт в производстве современных систем противовоздушной обороны. Работники завода, со своей стороны, будут играть важную роль в создании производственных мощностей и их дальнейшей промышленной реализации.

Глава Volkswagen Group Оливер Блуме заявил, что компания хочет сохранить промышленное будущее Оснабрюка. По его словам, сотрудники предприятия обладают необходимыми компетенциями, гибкостью и опытом, на которых можно строить дальнейшее развитие площадки.

Премьер-министр Нижней Саксонии Олаф Лис отметил, что Германия и Европа должны укреплять свои возможности в сфере безопасности и становиться более независимыми. Он также заявил, что Оснабрюк может сыграть важную роль в этом процессе.

План переоборудования

Предприятие в Оснабрюке работает уже 125 лет. В настоящее время оно специализируется на производстве автомобилей малых серий и специальных моделей, а также располагает производственной инфраструктурой и квалифицированным персоналом.

После перехода к новой структуре площадку планируют постепенно развивать как центр компетенций в сфере безопасности и обороны. Развитие должно происходить поэтапно и зависеть от конкретных проектов и партнерств.

В Volkswagen подчеркнули, что имеющиеся производственные структуры, опыт сотрудников в производстве и контроле качества должны стать основой для нового направления работы. Одной из целей называют сохранение промышленной деятельности и квалифицированной занятости в регионе.

По словам председателя общего и группового производственного совета Volkswagen Даниэлы Кавалло, новое соглашение открывает перспективы для более чем 1200 работников в Оснабрюке. Она также отметила, что представители работников продолжат работать над решением, которое позволит обеспечить перспективу для всего штатного персонала предприятия.

В то же время окончательное заключение соглашения еще не состоялось. Дальнейший процесс требует заключения окончательных соглашений, принятия необходимых решений соответствующими органами и прохождения регуляторных проверок. О конкретных проектах, графике их реализации и перспективах занятости Volkswagen обещает сообщить после получения подтвержденных результатов.

Напомним, Испания и Греция остаются среди европейских стран, располагающих запасами ракет для систем Patriot. Бригадный генерал Бундесвера в отставке Клаус Виттман отмечал, что эти боеприпасы могли бы стать краткосрочным решением для Украины на фоне дефицита перехватчиков.

Как писал OBOZ.UA, запасы современных ракет-перехватчиков для систем Patriot у американских и натовских войск в Европе опустились до "более чем критического" уровня. В значительной степени это связано с войной США против Ирана – часть американских запасов из Европы перебросили на Ближний Восток для противодействия иранским ракетам и беспилотникам.

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