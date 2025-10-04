Западные Балканы накрыл мощный снегопад: закрыты дороги, люди остались без света

Часть Балкан два дня подряд накрывали сильные снегопады. Он них пострадали северо-запад Болгарии, а также Сербия и Босния и Герцеговина.

Об этом сообщает Associated Press. Из-за раннего снегопада тысячи людей остались без света, было нарушено движение транспорта.

Ситуация в Болгарии

Мы уже писали о том, что из-за мощных ливней Болгария столкнулась со значительными наводнениями, которые поразили курорты, такие как Елените, Несебр и Солнечный Берег. Также ушла под воду часть города Пловдив, который не находится в курортной зоне.

Наводнение вызвало значительные разрушения инфраструктуры и домов, есть первые жертвы. Известно о трех погибших, среди которых двое спасателей, сотни людей были вынуждены эвакуироваться.

Тем временем северо-запад Болгарии накрыла суровая зимняя погода. Многие села региона пострадали от перебоев с электроснабжением из-за мокрого снега.

Дороги и горные перевалы были закрыты для движения транспорта. Национальная железнодорожная компания сообщила о значительных задержках поездов и отмене рейсов, вызванных повреждением линий электропередач из-за падения деревьев.

Западные Балканы

В этом регионе прошел ранний снегопад, который в пятницу, 3 октября, оставил тысячи людей без электроэнергии и нарушил движение транспорта, поскольку дороги стали непроходимыми.

Сильный снегопад – местами выпало более полуметра снега – в холмистых и горных районах Сербии и Боснии и Герцеговины повалил линии электропередач и деревья, тогда как сильные дожди в низменных районах вызвали опасения относительно наводнений и оползней.

"У нас есть ряд районов без электроэнергии из-за сломанных деревьев и веток, упавших на линии электропередач", – сказал Александар Митрович, глава муниципалитета Иваница в центральной Сербии.

По словам чиновников, юго-западные муниципалитеты Медведжа и Црна Трава также остались без питьевой воды и телефонной связи.

В Боснии в пятницу из-за снега был закрыт ряд дорог. Власти призвали автомобилистов быть особенно осторожными и напомнили им о необходимости перехода на зимние шины с 1 ноября.

Горнолыжный курорт Яхорина, находящийся за пределами столицы Боснии и Герцеговины, Сараево, в четверг стал белым от снега, что удивило посетителей, которые приехали туда в легкой одежде.

Как сообщал OBOZ.UA, туристов в Карпатах предостерегают быть осторожными из-за резкого ухудшения погодных условий. Снег, низкие температуры и сильный ветер повышают риск переохлаждения и травм.

