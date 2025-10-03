Болгарию накрыло масштабное наводнение: затопило морские курорты, есть жертвы и пострадавшие. Фото, видео

Из-за мощных ливней Болгария столкнулась со значительными наводнениями, которые поразили курорты, такие как Елените, Несебр и Солнечный берег. Также ушла под воду часть города Пловдив, который не находится в курортной зоне.

Видео дня

Об этом сообщило издание dir.bg. Отмечается, что наводнение вызвало значительные разрушения инфраструктуры и домов, есть первые жертвы.

Власти начали эвакуацию в курортном Елените, перемещая жителей на более высокие места в связи с повышением уровня воды в реке. Ситуация в Бургасе продолжает ухудшаться. Несебр, Солнечный берег и Приморско также оказались под водой из-за ливней.

Что происходит в Болгарии из-за наводнения

Елените

В Елените, где сильное наводнение вызвало значительные разрушения, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более 10 пожарных бригад.

Спасатели во время обхода зданий обнаружили тело мужчины. Он затонул в подземном гараже.

Бургас

В городе Бургас региональное правительство обратилось за помощью к военно-морской базе Атия, мобилизовав катера и водолазов для помощи в борьбе с наводнением.

К месту событий также направляются тяжелая техника, спасательные команды гражданской обороны, а район оцеплен полицией из-за перевернутых автомобилей и поваленных деревьев на дорогах.

Ранее на территории муниципалитета Бургас объявили чрезвычайное положение из-за масштабных наводнений, охвативших Рыбацкое Село, село Марьинка и Черницкий район.

По данным гидрометеорологической станции, в регионе выпало беспрецедентное количество осадков – за последние 12 часов было зафиксировано более 249 литров на квадратный метр.

Мэр муниципалитета Святой Влас Иван Николов сообщил, что ситуация чрезвычайно сложная.

"В результате сильного дождя возникла волна воды, которая затопила все отели и здания. Поступают сообщения об автомобилях и зданиях под водой и о людях в беде. Сразу направлено несколько бригад пожарной службы, водолазов и специальную машину-амфибию".

По его словам, местные власти расследуют сообщение об автомобиле с двумя взрослыми, которого вода затянула в море.

Царево

В муниципалитете Царево и на прилегающих территориях также объявлено чрезвычайное положение из-за мощного шторма. В результате непогоды погибли 2 человека.

Три бригады жандармерии помогают местным властям в контроле и ограничении доступа к подтопленным зонам, в частности к кемпингу "Нестинарка" и мосту в районе "Арапя". Другие три команды выполняют задачи на разных локациях в Бургасской области.

Местные власти призывают граждан не выезжать в затопленные районы и внимательно следить за официальными сообщениями.

Мощные ливни привели к значительным повреждениям дорог, разрушили мосты, затопили жилые дома и частные владения в регионе.

Местные жители жалуются, что ненадлежащий уход за ключевым оврагом, который не был очищен от паводковых вод 2 года назад, вызвал затопление близлежащих домов.

"Полный потоп, тотальный ущерб, нет ни одного дома, который не пострадал. Абсолютная катастрофа. Не были приняты меры после предыдущего затопления, и в этот раз все гораздо хуже", – сообщают жители Царево.

Приморско, Солнечный берег и Несебр

Приморско, Солнечный берег и Несебр также оказались под водой. Из-за возможных новых сильных осадков граждан призывают избегать поездок и не находиться вблизи мостов и подтопленных участков.

Из-за осложненной ситуации в общине Несебра объявили 3 октября нерабочим днем для школ и приостановили движение общественного транспорта. Также собрали штаб по чрезвычайным ситуациям и призывают людей оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости.

Сейчас из населенного пункта, входящего в Несебрский муниципалитет, эвакуированы шесть женщин, среди которых три гражданки Польши. Поисково-спасательные работы продолжаются, доступ к подтопленным зданиям затруднен.

новость дополняется...