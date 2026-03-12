За военными методами Ирана стоит 'рука Путина', – Гили

Британский министр обороны Джон Гили заявил, что за некоторыми военными методами Ирана может стоять скрытая поддержка России. Такое заявление он сделал после атаки беспилотников на базу западных сил в Эрбиле на севере Ирака, которая произошла ночью.

Об этом пишет издание The Guardian, приводя слова чиновников британского оборонного ведомства. Заявление Гили обнародовали после его визита в военный командный центр Великобритании в Нортвуде на северо-западе Лондона. Там британские офицеры сообщили ему, что иранские пилоты беспилотников все чаще используют тактику, которую ранее применяли российские военные.

Новая тактика дронов

Иран уже применил более 2000 беспилотников Shahed в различных операциях на Ближнем Востоке. Эти дальнобойные дроны широко использует Россия во время войны против Украины.

Начальник объединенных операций Великобритании генерал-лейтенант Ник Перри сообщил Гили, что Россия могла передать Ирану дополнительные тактические рекомендации по использованию этих беспилотников. По его словам, иранские операторы начали запускать дроны на значительно более низкой высоте, из-за чего они стали более эффективными для поражения целей.

"Они летают значительно ниже, и поэтому им легче достигать целей", – объяснил Перри. Он добавил, что такое изменение тактики создает дополнительные проблемы для систем противовоздушной обороны.

Атака на базу

В ночь на среду несколько беспилотников атаковали западную военную базу в Эрбиле, где находились и британские военные. Британская команда борьбы с дронами смогла сбить еще два аппарата.

По данным британской стороны, во время атаки ни один военный из Великобритании не пострадал.

После брифинга Гили сказал журналистам, что в некоторых иранских тактических решениях может ощущаться влияние Кремля.

"Я думаю, никого не удивит предположение, что за частью иранских тактик стоит скрытая рука Путина – и, возможно, даже некоторые их возможности", – отметил министр.

Он также добавил, что Россия получает выгоду от роста цен на нефть, который наблюдается на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По словам Гили, это дает Кремлю дополнительные средства для финансирования войны против Украины.

Эскалация конфликта

Тем временем Иран заявил, что продолжит атаковать американские военные базы в регионе. Такую позицию обнародовали в заявлении от имени Моджтаби Хаменеи, который возглавил страну после гибели предыдущего верховного лидера в начале войны.

В заявлении также говорилось о намерении сохранять закрытым Ормузский пролив. Через эту водную артерию проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти.

Международное энергетическое агентство сообщило, что война уже вызвала крупнейшее нарушение поставок нефти в истории мирового рынка. На фоне атак на танкеры и транспортные суда цена на нефть поднялась примерно до 100 долларов за баррель.

По данным иракских властей, в среду вечером два нефтяных танкера в нескольких милях от побережья Ирака загорелись после атаки. Иран заявил, что удар нанесли подводные беспилотники. В результате инцидента погиб один человек, а Ирак объявил о приостановлении работы своего нефтяного терминала.

Великобритания сообщила, что сейчас имеет в регионе ограниченные военно-морские силы. Единственным кораблем поблизости является эсминец HMS Dragon, который отправился на Кипр для защиты британских авиабаз.

Напомним, Украина отправила военных в несколько стран Ближнего Востока. Речь идет о профессиональных подразделениях, которые на этой неделе будут работать в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские чиновники почти семь месяцев назад предложили США использовать украинские технологии борьбы с иранскими ударными дронами типа Shahed. Презентацию с этим предложением команда президента Владимира Зеленского показала во время встречи в Белом доме 18 августа. Тогда администрация Дональда Трампа не поддержала инициативу, однако уже в начале марта обратилась к Киеву за помощью.

