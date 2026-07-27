«Мы должны быть осторожны»: Зеленский отреагировал на угрозы Ирана

Иран и Северная Корея уже фактически напали на Украину, поставляя России вооружение , военные технологии и личный состав. Однако необходимо не допустить открытия нового фронта, но быть готовыми к любому развитию событий.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News. По словам Зеленского, Украина должна действовать осторожно и делать все возможное, чтобы не допустить открытия нового фронта.

"Мы должны быть осторожными. Мы должны сделать все, чтобы ни в коем случае не открыть новый фронт. Но мы должны быть честными. Иранцы и северокорейцы уже атаковали нас. Я надеюсь, они не усилят эти атаки, но мы должны быть готовы ко всему", — сказал Зеленский.

Зеленский также заявил, что Иран с самого начала полномасштабной войны передал России оружие. По его словам, Тегеран предоставил тысячи "Шахедов", а впоследствии и лицензии на их производство.

"Они предоставили тысячи этих дронов ("Шахедов" – ред.) в первый год войны. Затем они предоставили лицензии. Что они сделали? Атаковали ли они нас? Я думаю, да. Они уже это сделали", – заявил глава государства.

Глава государства высказал мнение, что такие действия уже являются нападением на Украину. Он подчеркнул, что Иран сделал это без каких-либо сообщений об эскалации со стороны Украины.

Кроме того, президент упомянул о поддержке России со стороны Северной Кореи. По его словам, КНДР передала Москве оружие, дроны, ракетные снаряды, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, а также направила 10 тысяч своих военнослужащих.

"Мы не можем доверять этим людям. Потому что в самом начале, без каких-либо сообщений о какой-либо эскалации с нашей стороны, Иран предоставил оружие, Северная Корея предоставила оружие, дроны, ракетные снаряды, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, 10 000 северокорейцев", — сказал президент.

Напомним, ранее Иран обвинил Украину в якобы нанесении удара по торговому судну в Каспийском море. В Тегеране назвали инцидент "актом агрессии", вызвали временного поверенного в делах Украины и заявили, что обратились к ООН и международному сообществу с призывом отреагировать.

После этого президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил украинской разведке передать партнерам имеющуюся информацию о новой помощи России со стороны иранского режима.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Кремле планируют привлечь к войне в Украине ещё 30 тысяч военных из Северной Кореи. Военно-политическое руководство Украины знает об этих намерениях и обещает "противодействовать".

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