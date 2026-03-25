'Я предупреждал': генсек ООН заявил, что война на Ближнем Востоке вышла из-под контроля

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил, что война на Ближнем Востоке вышла из-под контроля и уже превзошла даже самые пессимистические прогнозы. Он назначил личного специального посланника для координации усилий по урегулированию конфликта.

Об этом Гутерреш сказал в среду во время общения с журналистами в штаб-квартире ООН, пишет The Guardian. По его словам, нынешняя ситуация представляет серьезную угрозу для глобальной безопасности.

Генсек напомнил, что еще в первые часы после начала войны он предупреждал о риске масштабной эскалации.

"Еще через несколько часов после начала войны на Ближнем Востоке я предупредил, что боевые действия рискуют вызвать цепную реакцию, которую никто не сможет контролировать", – отметил он.

Сейчас, подчеркнул Гутерреш, именно такой сценарий и начинает реализовываться. Он предостерег, что дальнейшее обострение может привести к расширению войны, еще большим человеческим потерям и серьезным потрясениям для мировой экономики.

Гутерреш призвал перейти к дипломатии

Глава ООН призвал стороны конфликта немедленно снизить уровень напряжения и вернуться к дипломатическим переговорам.

"Время прекратить подниматься по лестнице эскалации и начать подниматься по лестнице дипломатии, а также вернуться к полному уважению к международному праву", – заявил он.

Также генсек сообщил, что назначил французского дипломата Жан Арно своим личным посланником. Он будет координировать международные усилия ООН по урегулированию конфликта и смягчению его последствий.

Гутерреш обратился к Соединенным Штатам Америки и Израилю с призывом прекратить военные действия, а к Ирану — с требованием остановить атаки против соседних государств.

Отдельно он обратил внимание на обострение ситуации на южной границе Ливана. Генсек призвал группировку "Хезболла" прекратить ракетные обстрелы территории Израиля, а израильскую армию – остановить военные операции на ливанской территории. По его словам, больше всего от этого противостояния страдает гражданское население.

"Модель Газы не должна повториться в Ливане", – отметил Гутерреш, подчеркнув, что нормы международного права должны оставаться неизменными даже в период войны.

Кроме того, он обратил внимание на экономические последствия конфликта. По словам генсека, длительное блокирование Ормузского пролива затрудняет транспортировку нефти, газа и удобрений в критический для аграрного сектора период посевной кампании.

Гутерреш подчеркнул, что самый эффективный способ минимизировать последствия этого конфликта для мира – это как можно быстрее завершить войну.

