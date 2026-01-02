Новогоднее обращение с оскорблениями Украины: оппозиция Чехии требует отставки спикера

Оппозиционные партии Чехии заявили о намерении инициировать голосование в Палате депутатов по отставке ее председателя Томио Окамуры. Причиной стало его новогоднее обращение, в котором он резко высказался в адрес Украины и Европейского Союза. События произошли в конце декабря в Праге, а дискуссия быстро вышла за пределы парламента.

Как пишет издание Чешская газета, оппозиция считает слова одного из высших конституционных чиновников страны неприемлемыми и вредящими международному имиджу Чехии. Политики призвали Палату депутатов и правительство публично дистанцироваться от заявлений Окамуры.

С соответствующими оценками выступили представители чешских оппозиционных партий, а также председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и посол Украины в Праге Василий Зварич. Они публично отреагировали на содержание новогоднего обращения и его формулировки. В своих заявлениях политики приводили прямые цитаты из слов спикера чешского парламента и давали им публичную оценку.

Международный резонанс

Томио Окамура в своем обращении, в частности, раскритиковал предоставление военной помощи Украине и выступил против ее возможного членства в ЕС. Он заявил, что Чехия должна "сойти с брюссельского поезда", который, по его словам, якобы ведет к третьей мировой войне. Также он резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского и его окружения.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в заметке в соцсети X отметил, что подобные заявления вредят прежде всего самой Чехии и ее гражданам. Он назвал выступление примером манипуляций, цинизма и невежества, а также подчеркнул благодарность украинцев чешскому народу за поддержку в войне против российской агрессии.

Политические шаги

Посол Украины в Праге Василий Зварич назвал слова Окамуры недостойными и противоречащими демократическим ценностям и принципам, на которых основывается Чешская Республика как часть европейского сообщества. В ответ министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что не считает корректным публичные оценки внутренних высказываний чешских чиновников со стороны иностранных дипломатов.

Лидеры бывшей правительственной пятипартийной коалиции ODS, STAN, Пиратов, KDU-ČSL и TOP 09 договорились о совместных действиях по голосованию за отставку спикера. В ODS заявили, что поддержат соответствующую инициативу и назвали выступление Окамуры примером неприемлемой манипуляции и запугивания. Представители STAN и Пиратов также объявили о начале сбора подписей для внесения вопроса на рассмотрение парламента.

Сам Томио Окамура отверг критику и заявил, что оппозиция не имеет позитивной повестки дня. По его словам, внимание стоит сосредоточить на проблемах бюджета и экономики. Согласно регламенту, для отставки председателя Палаты депутатов необходимо не менее 80 подписей депутатов, тогда как действующее правительственное большинство имеет 108 голосов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сделал заявление относительно будущего инициативы по поставке артиллерийских боеприпасов для Украины, которую возглавляет Прага и финансирует Запад. Этот вопрос Совет безопасности Чешской республики обсудит уже 7 января. Однако позиция Бабиша – в сокращении помощи Украине.