'Инициатива была хорошей': Бабиш сказал, когда Чехия примет решение по боеприпасам для Украины

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сделал заявление относительно будущего инициативы по поставке артиллерийских боеприпасов для Украины, которую возглавляет Прага и финансирует Запад. Этот вопрос Совет безопасности Чешской Республики обсудит уже 7 января.

Об этом Бабиш сказал в понедельник, 22 декабря, на пресс-конференции после заседания правительства, передает Reuters. Ранее он пообещал сократить финансовую помощь Украине со стороны Чехии и раскритиковал то, что он называет отсутствием прозрачности схемы по поставке снарядов.

В то же время политик не занял четкой позиции относительно ее будущего с момента победы его популистской партии ANO на выборах в октябре этого года.

"В принципе, инициатива по боеприпасам, безусловно, была хорошим делом, вопрос заключается в том, состоялась ли она без коррупции. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании Совета национальной безопасности 7 января", – сказал Бабиш.

Схема по поставкам боеприпасов объединяет иностранных доноров, в частности Германию, Данию и Нидерланды, с чешскими военными чиновниками, торговцами оружием и производителями, которые закупают снаряды по всему миру и поставляют их в Украину

Президент Чехии Петр Павел, союзники Праги по НАТО и Украина высоко оценили эту инициативу, тогда как пророссийские союзники Бабиша по коалиции выступают против нее.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что война России против Украины должна завершиться именно 24 февраля – в годовщину полномасштабного вторжения. По его словам, мирные переговоры должны быть направлены на прекращение боевых действий с предоставлением гарантий безопасности всем сторонам.

