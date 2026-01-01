Спикер парламента Чехии на Новый год выдал речь о "хунте Зеленского"
Спикер парламента Чехии Томио Окамура снова выступил против предоставления оружия Украине. Его нельзя отправлять для "поддержки абсолютно бессмысленной войны", более того – оружие стоит денег, которые разворовывают "украинские воры из хунты Зеленского".
По словам Окамуры, на военной помощи Украине настаивает "провоенная пропаганда" ЕС, но это противоречит новому курсу нового чешского правительства. Эту, и другие глупости он успел наговорить за 10 минут новогоднего обращения к чехам.
Деньги инвалидов
"Мы не можем использовать деньги, принадлежащие чешским пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми, для покупки оружия и отправки его на продолжение абсолютно бессмысленной войны. Мы не можем отдавать деньги наших граждан иностранным гражданам только потому, что этого хочет провоенная пропаганда", – отметил он.
Окамура объяснил, почему в правительстве Андрея Бабиша против военной помощи Украине – потому что торговля оружием является бизнесом, с которого Чехии якобы ничего не перепадает.
"Деньги текут во всех направлениях, и каждый что-то получает из этого бизнеса. Получают западные компании и правительства, а также украинские воры из хунты Зеленского, которые строят туалеты из золота. Да пусть себе воруют, но не у наших", – сказал он и добавил, что "было бы хорошо, чтобы такой страны не будет в Европейском Союзе".
Прыжок с поезда
Отдельно Окамура выразил завуалированную надежду выхода Чехии из ЕС.
"Я верю, что наша республика спрыгнет с брюссельского поезда, который, несмотря на предупреждения правительства США, направляется к третьей мировой войне. Западная Европа планирует производить и продавать оружие в долги, которые она сама себе набирает. Я понимаю, что для Запада хорошо, когда мы платим оружейным компаниям за неэффективное оружие, которое россияне обезвредят еще до того, как оно попадет на фронт", – сказал спикер чешского парламента.
Черно-белые очки
Также Окамура, который едва ли не впервые публично надел очки, пожелал чехам снять их – тогда они смогут увидеть "пандемическую, климатическую и провоенную истерию".
"Когда мы снимем свои черно-белые очки, вы удивитесь, обнаружив, что мир невероятно красочный. Вы увидите, что диоксид углерода – это очень полезный и необходимый газ. Вы увидите, что с вирусами можно жить, так же, как мы живем с ними сотни тысяч лет. А также увидите, что если российский газ не навредил американцам или немцам, которые даже перенесли заводы в Китай, чтобы следовать за ним, очевидно, что он не навредит и нам", – сказал он.
Реакция Украины
Украинский посол в Чехии Василь Зварыч объяснил, что вышеупомянутые "полные ненависти заявления Томио Окамуры в адрес Украины и украинцев", очевидно, "сформированы под влиянием российской пропаганды". И хотя это личная позиция спикера, а не позиция всего парламента и правительства страны, последние должны "дать надлежащую оценку этим заявлениям".
"Слова, которые он позволил себе в отношении моих соотечественников и Украины, в частности в отношении демократически избранного руководства Украинского государства, являются недостойными и абсолютно неприемлемыми. Они противоречат принципам демократического общества и ценностям, на которых основывается Чешская республика как неотъемлемая часть европейского сообщества. Ожидаем, что органы государственной власти и гражданское общество Чехии дадут надлежащую оценку этим заявлениям и их соответствия высокой государственной должности, которую занимает этот политик", – отметил украинский дипломат.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сделал заявление относительно будущего инициативы по поставкам артиллерийских боеприпасов для Украины, которую возглавляет Прага и финансирует Запад. Этот вопрос Совет безопасности Чешской республики обсудит уже 7 января. Однако позиция Бабиша – в сокращении помощи Украине.
