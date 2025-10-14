'Все 20 заложников освобождены': Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по Газе

Президент США Дональд Трамп заявил о начале реализации второй части мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Он отметил, что ХАМАС освободил всех живых заложников в рамках реализации первого этапа договора.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что работа еще не закончена.

Дональд Трамп в своей заметке отметил, что ХАМАС освободил 20 живых заложников, однако не передал Израилю тела тех, кого спасти не удалось.

"Все 20 заложников вернулись и чувствуют себя хорошо, как и ожидалось. Мы освободились от бремени, но работа не завершена, тела погибших не возвращены, как того обещали. Вторая фаза начинается прямо сейчас", – написал Трамп в своей соцсети.

Что предшествовало

9 октября президент США Дональд Трамп на заседании правительства в Вашингтоне объявил о достигнутых договоренностях об освобождении израильских заложников и завершении войны между Израилем и ХАМАС.

В тот же день Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня, обмене заложниками и частичном выводе израильских войск из Газы. Переговоры состоялись в Шарм-эш-Шейхе при посредничестве Египта, Катара и США.

ХАМАС заявил об официальном завершении войны с Израилем и начале постоянного прекращения огня. Об этом сообщил глава политического крыла движения Халил аль-Хайя в телевизионном обращении. Он отметил, что ХАМАС получил гарантии от Соединенных Штатов, арабских посредников и Турции, что война в Газе закончена навсегда.

На следующий день, 10 октября, в секторе Газа официально вступило в силу прекращение огня между Израилем и ХАМАС. ЦАХАЛ сообщил, что израильские войска завершили начальный отвод своих войск к согласованным позициям.

13 октября группировка ХАМАС освободила 20 израильских заложников согласно условиям соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Их передали Красному Кресту.

Как сообщал OBOZ.UA, после этого в Египте состоялось подписание договоренностей сторонами, которые выступали посредниками для заключения соглашения. Свои подписи на документе поставили президенты: Египта – Абдель Фаттах ас-Сиси, Турции – Реджеп Тайип Эрдоган, США – Дональд Трамп, а также эмир Катара шейх Тамим бин Халифа Аль Тани.

