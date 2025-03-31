Трамп может пойти на третий срок? Что говорит конституция США и есть ли 'лазейки' в законе

Со дня инаугурации президента США Дональда Трампа не прошло и 100 дней, но в сети уже активно обсуждается вероятность его участие в следующих президентских выборах. Согласно конституции США, один и тот же человек не может занимать президентский срок трижды.

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Однако уже сам Трамп заявил, что "существуют методы", которые позволят ему остаться на третий срок. OBOZ.UA выяснял, почему спустя несколько месяцев после инаугурации возникли дискуссии о выборах и сможет ли Трамп найти "лазейки" в законе.

Трамп намекнул на амбиции касательно третьего президентского срока

В интервью телеканалу NBC News Трамп заявил, что "не шутит" о третьем сроке пребывания в должности. Он сказал репортерам, что сам якобы не рассматривает такую возможность, но утверждает, что многие люди "просили его остаться на третий срок".

Глава Белого дома подчеркнул, что в целом не хочет сейчас говорить о третьем сроке, ведь до очередных президентских выборов еще далеко. Тем не менее он намекнул, что в законодательстве есть "лазейки", которые позволят ему остаться на третий срок. При этом американский президент не рассказал, о каких именно методах идет речь.

"Многие хотят, чтобы я это сделал (остался на третий срок, – ред.) Но нам предстоит, я думаю, нам предстоит пройти долгий путь. Я сосредоточен на текущем", – сказал журналистам президент США.

Однако на уточняющий вопрос Трамп все же рассказал, по какой "схеме" он сможет обойти конституционные ограничения и занять кресло президента США в третий раз. По его словам, речь идет о методе, когда вице-президент Джей Ди Вэнс будет баллотироваться на следующих выборах на должность президента и победит. Затем он сможет передать президентские полномочия. Также Трамп добавил, что есть и другие планы, но отказался говорить, какие именно.

Что гласит Конституция США?

В 22-й поправке к Конституции США говорится, что срока правления для президента США строго ограничивается двумя сроками. Следовательно, один и тот же человек может занимать президентский пост не более двух сроков (независимо от того, подряд или с перерывом).

"Никто не может быть избран на должность президента более чем два раза, а лицо, занимавшее должность президента или действовавшее в качестве президента в течение более двух лет от срока, на который был избран президентом другой человек, не может избираться на должность президента более чем один раз", – говорится в документе.

Эта поправка к была ратифицирована в 1951 году после того, как Республиканская и Демократическая партии на протяжении многих лет призывали ограничить сроки президентских полномочий. Более того, подобный прецедент создал еще Джордж Вашингтон, пробыв на своем посту всего два срока.

У Трампа мало шансов обойти поправку к Конституции

Существует два способа отменить поправку. Первый потребует согласия двух третей Палаты представителей – 290 членов – и Сената – 67 членов. После этого три четверти всех штатов – 38 – также должны будут согласиться. По мнению экспертов, эти пороги Трампу будет невозможно преодолеть, учитывая оппозицию демократов и вероятное возмущение со стороны республиканцев.

Даже если Республиканская партия получит контроль над Палатой представителей, им будет далеко до большинства в две трети, необходимого для отмены конституционной поправки. Второй способ отмены поправки потребовал бы проведения Конституционного конвента, который должны были бы поддержать две трети штатов – 34. Однако любые поправки, предложенные на таком конвенте, все равно должны были бы быть ратифицированы тремя четвертями штатов – 38.

В то же время эксперты говорят, что заявления Трампа о рокировке с Вэнсом после проведения выборов теоретически возможны. Ведь 22-я поправка не мешает бывшему президенту, который уже занимал должность два срока, стать вице-президентом на последующий срок. Будучи вице-президентом, этот человек может затем потенциально занять пост президента, если президент уйдет в отставку.

Исторические прецеденты в США

Даже до ратификации 22-й поправки американские президенты, как правило, тоже не занимали свой пост более чем два срока. Еще Томас Джефферсон, занимавший должность президента США с 1801 по 1809 год, предупреждал о некой опасности из-за отсутствия ограничений. Он говорил, что если ограничение срока полномочий должностного лица не установлено Конституцией или не осуществляется на практике, должность фактически может оказаться пожизненной.

Однако позже ряд президентов США не считали это правило обязательным. В частности, Улисс Грант по окончании второго срока в 1876 году предпринимал попытки своего выдвижения на новый президентский срок, но оба раза снимал свою кандидатуру из-за противодействия коллег по Республиканской партии.

Похожий случай был с Теодором Рузвельтом. По окончании второго президентского срока в 1908 году он отказался от выдвижения своей кандидатуры, но затем выдвинул её в 1912 году.

Единственным президентом США, занимавший три срока, был Франклин Рузвельт. Во время Второй мировой войны он был избран на третий срок в 1940 году, а затем и на четвёртый в 1944. В общей сложности он пробыл президентом более 12 лет.

Проблематику президентских выборов США подробно исследовал Майкл Дж. Корзи в своей книге "Ограничения президентских сроков в американской истории". Он писал, что Рузвельт и его близкие сторонники допустили критические ошибки в стремлении к четвертому сроку. Корзи анализирует, как случай Рузвельта указал как на недостатки, так и на преимущества ограничений президентских сроков. Также исследователь подробно изучил 22 поправку, которая "раскрывает не только мстительные и политические мотивы, но и искреннее недоверие к исполнительной власти, которое восходит к колониальному и конституционному периодам Америки".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп рассматривает международные отношения через призму своих личных отношений с иностранными лидерами. В частности, он уверен, что у него хорошие дружеские отношения с российским диктатором Владимиром Путиным.

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