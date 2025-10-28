Семьи заложников призвали приостановить мирный план Трампа по Газе: ХАМАС саботирует возвращение тел

Семьи заложников и пропавших без вести призвали Израиль, США и посредников не переходить ко второму этапу соглашения, заключенного при посредничестве Дональда Трампа, пока ХАМАС не передаст остальные тела погибших пленных. Они настаивают, что прошло две недели от установленного в соглашении срока, но 13 тел до сих пор остаются в руках террористов.

Такое заявление сделали на Форуме заложников и пропавших без вести семей, пишет The Times of Israel. Они отметили, что ХАМАС "точно знает, где содержится каждый из погибших заложников" и отказывается выполнить все свои обязательства по возвращению останков.

Семьи заложников призывают приостановить план по Газе

Участники Форума настаивают не переходить к следующему этапу плана, пока не будет возвращен каждый заложник или останки всех погибших.

"ХАМАС точно знает, где удерживается каждый из погибших заложников. Прошло две недели с момента истечения срока, установленного в соглашении, для возвращения всех 48 заложников, но 13 остаются в плену ХАМАС", – заявили на Форуме заложников и пропавших без вести семей.

Главная организация, представляющая семьи заложников, заявила о призыве к правительству Израиля, администрации США и посредникам не переходить к следующему этапу соглашения, "пока ХАМАС не выполнит все свои обязательства и не вернет каждого заложника Израилю".

Это сообщение прозвучало на фоне приближения 48-часового срока, установленного в субботу президентом США Дональдом Трампом, который возглавил соглашение о прекращении огня, для возвращения остальных заложников ХАМАС.

Что известно о прекращении огня между Израилем и ХАМАС и условиях

Прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября, приостановив войну в Газе.

До прекращения огня террористическая группа удерживала тела 28 погибших заложников. С тех пор она вернула 15 из них вместе со всеми 20 выжившими заложниками из 251 человека, похищенного во время резни в Израиле 7 октября 2023 года, которая вызвала войну в Газе.

ХАМАС утверждает, что ему еще не удалось найти тела некоторых из 13 оставшихся заложников и не вернул никаких тел с прошлого вторника, заявив, что ему нужна помощь в их поиске и возвращении.

Однако, по сообщениям, Израиль уверен, что террористическая группа может передать больше тел, но отказывается это сделать, а также скрывает информацию об их местонахождении, что является прямым нарушением соглашения о прекращении огня от 9 октября. Трамп выдвинул аналогичное обвинение. Соглашение допускает возможность того, что ХАМАС может не вернуть все останки на начальных этапах прекращения огня, заявляя, что после этого он обязан поделиться любой информацией, которую имеет, и "приложить максимальные усилия" для поиска остальных заложников.

В течение последних двух дней Египет, с одобрения Израиля, направил в Газу спасательные бригады и тяжелую землеройную технику для помощи в операции по извлечению.

Усиление усилий по извлечению последних 13 тел произошло после того, как Трамп в субботу предупредил, что в случае нарушения режима прекращения огня виноват будет ХАМАС, и заявил, что он будет "очень внимательно" следить за действиями террористической группы в течение следующих 48 часов, чтобы обеспечить возобновление передачи тел.

ХАМАС заявляет, что он привержен соблюдению режима прекращения огня и настаивает на том, что пытается вернуть еще 13 тел – 11 израильтян и по одному из Таиланда и Танзании – но поиски осложняются разрушениями, нанесенными Газе во время войны.

В заявлении для СМИ в субботу главный переговорщик ХАМАС Халиль аль-Хайя сказал, что "существуют трудности с поиском тел израильских пленных, поскольку оккупация изменила рельеф Газы". Он добавил, что "некоторые из тех, кто похоронил тела, погибли мученической смертью или уже не помнят, где они их похоронили".

Четких сроков относительно следующих этапов плана пока не установлено, но администрация Трампа работает над созданием международных сил безопасности с войсками из арабских и мусульманских стран для контроля за соблюдением перемирия в рамках второго этапа, который также включает разоружение ХАМАС.

Американские военные также создали координационный центр на юге Израиля для мониторинга прекращения огня и координации помощи и реконструкции, но гуманитарные организации настаивают на расширении доступа гуманитарных конвоев в Газе.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 октября Трамп обещал силой разоружить ХАМАС, если боевики не сделают этого сами. Он не уточнил, кто именно будет силой принуждать террористов, но позже намекнул, что это может сделать сам Израиль.

