Нетаньяху приказал нанести 'немедленные и мощные удары' по сектору Газы: ХАМАС нарушил мирное соглашение

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил ЦАХАЛ "нанести немедленные и мощные удары в секторе Газа". Причиной такого решения стали нарушения со стороны ХАМАС.

Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса Нетаньяху после того, как он созвал совещание по реакции Израиля на неоднократные нарушения режима прекращения огня в Газе. Речь идет о нападении ХАМАС на израильских солдат на юге сектора Газа и гнев Израиля после дальнейших нарушений со стороны террористов, связанных с возвращением тел заложников.

Нападение на Армию обороны Израиля на юге сектора Газа

Недавно израильские войска, размещенные в южном районе Газы Рафах, попали под огонь террористов ХАМАС. Зато солдаты ЦАХАЛ стреляли в ответ по нападающим.

Палестинские СМИ также сообщили об артиллерийском обстреле израильской армией в районе Рафаха. Однако в Армии обороны Израиля пока не комментировали инцидент, который, похоже, является очередным нарушением соглашения о прекращении огня со стороны ХАМАС.

Кроме этого, на прошлой неделе двое солдат Армии обороны Израиля погибли в результате нападения в районе Рафаха. Военные обвинили в нападении ХАМАС, хотя террористическая группа заявила, что не несет ответственности за своих оперативников в районах Газы, контролируемых Армией обороны Израиля.

19 октября ХАМАС нарушил режим прекращения огня, после чего Армия обороны Израиля и службы безопасности страны получили приказ "принять решительные меры против террористических объектов в секторе Газа". Израильские военные атаковали десятки целей по всему сектору Газы, использовав более 120 боеприпасов.

ХАМАС имитировал "находку" останков заложников

Перемирие между Израилем и ХАМАС было шатким и до нарушения режима прекращения огня. По данным Reuters, ключевым камнем преткновения был вопрос возвращения тел заложников, которые остаются у боевиков. Представители ХАМАС признавали, что не вернули всех убитых, оправдываясь, что передали все тела, которые нашли среди завалов.

Израиль также заявляет, что гроб, переданный боевиками ХАМАС, содержал частичные останки Офира Царфати, тело которого армия нашла еще в декабре 2023 года. В то же время ХАМАС не вернул тела ни одного из 13 погибших заложников, которые до сих пор находятся в Газе, и якобы инсценировал "поиск" останков перед представителями Красного Креста.

Армия обороны Израиля обнародовала запись с дрона (полное видео), где видно, как боевики выносят мешок для тела из здания, прячут его в землю с помощью эскаватора, а затем выкапывают и "находят" перед представителями МККК.

Военные подчеркивают, что запись "четко показывает", будто ХАМАС создавал ложное впечатление о поисках тел, в то же время на самом деле удерживая останки и отказываясь их передать.

После этого Нетаньяху созвал экстренное совещание для обсуждения дальнейших действий в ответ на это нарушение соглашения о прекращении огня.

Семья Офира Царфати заявила, что видео стало для нее болезненной манипуляцией и что "нашу семью снова обманули, когда мы пытаемся исцелиться". Политические круги Израиля призвали приостановить выполнение некоторых обязательств по соглашению, а ультраправые министры требовали более решительного ответа и даже полного уничтожения ХАМАС.

Среди опций, которые рассматривают власти и армия, – перемещение "желтой линии" контроля в Газе и взятие под контроль дополнительных территорий для давления на ХАМАС с требованием передать другие тела заложников. По сообщениям, США открыты к рассмотрению таких вариантов давления на движение для принудительного выполнения условий соглашения.

Форум заложников и пропавших без вести семей призвал правительство Израиля приостановить поддержку мирного соглашения, пока ХАМАС не вернет тела всех погибших пленных, и требовал от премьера встречи для координации дальнейших шагов. Представители семей погибших и пропавших настаивают на безотлагательных действиях, аргументируя, что повторные инциденты подорвали доверие к выполнению договоренностей.

"ХАМАС – это рак. ХАМАС должен быть уничтожен", – сказал бывший премьер-министр Нафтали Беннетт, которого считают самым надежным соперником Нетаньяху на выборах, которые состоятся в следующем году, также призвал к уничтожению ХАМАС.

Что предусматривает соглашение между Израилем и ХАМАС

Прекращение огня, достигнутое между Израилем и ХАМАС, официально вступило в силу в четверг, 10 октября, в 12:00. Договоренности основываются на предложении, выдвинутом президентом США Дональдом Трампом.

Согласно этому плану, Израиль не будет контролировать или аннексировать Газу, а израильские войска должны быть выведены из региона после освобождения израильских заложников.

Заложники, которые остались в живых, были освобождены 13 октября. ЦАХАЛ частично вывел свои силы – к так называемой "желтой линии", границе внутри Газы. На "желтой линии" израильские военные по-прежнему контролируют около половины анклава.

Согласно договоренностям, они отойдут еще дальше после выполнения других условий и, после развертывания Международных стабилизационных сил (ISF), передислоцируются к "красной линии". А потом, как только Газа перейдет под контроль новой переходной власти, будет еще один отвод войск.

Конкретные сроки в мирном плане Трампа не указаны. В тексте также говорится о полной "демилитаризации сектора Газа", но подробностей, как это будет осуществлено, нет.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 октября Трамп обещал силой разоружить ХАМАС, если боевики не сделают этого сами. Он не уточнил, кто именно будет силой принуждать террористов, но позже намекнул, что это может сделать сам Израиль.

