'Я доступен для телефонного разговора': новый премьер Канады назвал условия, при которых будет говорить с Трампом

Новоизбранный премьер-министр Канады Марк Карни еще не имел возможности пообщаться с президентом США Дональдом Трампом. Но он доступен для телефонного разговора.

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Об этом канадский чиновник сообщил во время предвыборной кампании в Ньюфаундленде. Также он назвал условия, при которых будет говорить с Дональдом Трампом. В первую очередь он назвал уважение к суверенитету Канады.

"Я доступен для звонка, но мы будем говорить на наших условиях. Как суверенная страна. А не как то, за что у нас есть. И по общей договоренности", — сказал Карни во время предвыборной остановки.

Отмечается, что последним признаком ухудшения отношений между двумя когда-то близкими союзниками является то, что команда Карни заявила, что Трамп не звонил новому чиновнику, чтобы поздравить его с получением поста премьер-министра. Также президент США ничего не публиковал в Интернете по этому факту.

Кроме того, посольство Канады в Вашингтоне общалось с официальными лицами США о потенциальном разговоре между двумя лидерами, но разговор не был запланирован, заявили в лагере Карни.

"В этом кризисе, вызванном президентом США и теми, кто ему способствует, мы скучаем о потерянной дружбе. В Гандере (штат Ньюфаундленд) канадцы делали чрезвычайные вещи для американцев, когда они в этом нуждались. Теперь мы должны делать чрезвычайные вещи для себя", – добавил Карни.

Ранее сообщалось, что новый канадский премьер-министр Марк Карни во время визита в Лондон 17 марта заявил, что президенту США Дональду Трампу следует прекратить делать неуважительные комментарии о Канаде. Хотя бы в тот период, пока Вашингтон и Оттава еще не провели переговоры. В Reuters отметили, что это были наиболее резкие слова о Трампе с момента вступления Карни в должность.

Как писал OBOZ.UA, в Министерстве обороны Канады заявили, что государство может отказаться от контракта с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на поставку истребителей F-35 для своих Военно-воздушных сил. Такое решение обсуждается на фоне ухудшения отношений с руководством США.

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