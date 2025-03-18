Трамп должен прекратить комментарии до начала двусторонних переговоров – новый премьер Канады

Президенту США Дональду Трампу стоить прекратить делать неуважительные комментарии о Канаде. Хотя бы на тот период, пока Вашингтон и Оттава еще не провели переговоры.

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Об этом заявил Марк Карни, новый канадский премьер министр, во время визита в Лондон 17 марта. В Reuters отметили, что это были самые резкие слова в отношении Трампа с момента вступления Карни в должность.

"Мы раскритиковали эти комментарии. Они неуважительны, бесполезны и... должны прекратиться, прежде чем мы сядем и поговорим о нашем более широком партнерстве с Соединенными Штатами", – заявил глава канадского правительства репортерам.

Трамп не только обещает потенциально губительные пошлины на импорт из Канады, но и регулярно заявляет о желании, чтобы независимая страна стала 51-м штатом США.

Карни добавил, что Оттава хочет всестороннего обсуждения и переговоров по общим коммерческим и оборонным отношениям двух соседей.

"Когда Соединенные Штаты будут готовы к такому разговору – мы более чем готовы", – сказал он.

Ответные тарифные "санкции" против США Карни поддержал. Он сказал, что его государство будет вводить только те пошлины, которые, как ожидаются, могут повлиять на поведение Белого дома.

"Так что это будет очень обдуманно, и есть предел. Точка. Есть предел соответствия этим тарифам – доллар за доллар, учитывая тот факт, что наша экономика составляет одну десятую от экономики Соединенных Штатов", – заявил премьер.

Как писал OBOZ.UA, в Министерстве обороны Канады заявили, что государство может отказаться от контракта с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на поставку истребителей F-35 для своих Военно-воздушных сил. Такое решение обсуждается на фоне ухудшения отношений с руководством США.

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