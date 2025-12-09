Взрывы на самолетах из Европы в США: Россия готовила теракт масштаба, невиданного с 11 сентября 2001 года – FT

Европейские спецслужбы узнали, что российские диверсанты готовили подрывы грузовых самолетов, которые летели в США. Операция стала частью более широкой гибридной кампании, которую Москва разворачивает в Европе, усиливая эскалацию.

Об этом сообщает Financial Times. По данным разведслужб, атаки могли бы вызвать масштаб разрушений, невиданный с 11 сентября 2001 года, когда произошел подрыв "башен-близнецов" в США.

Что известно

Оценки разведок перекликаются с отчетом НАТО в 2023 году, где прогнозируется готовность России к войне с Европой к 2029 году.

Ключевым элементом схемы стали взрывы, которые произошли в логистических центрах DHL в Польше, Германии и Великобритании. Тогда силовики выяснили, что посылки с магниевым запалом были отправлены из Литвы, и это был лишь первый этап. Следующим должны были стать уничтожение грузовых самолетов на маршрутах в США, что повлекло бы массовые жертвы и глобальный шок.

Польша и Литва уже обвинили в терактах по меньшей мере 20 человек. Организатор диверсионной группировки сбежал в Азербайджан, а за его освобождение публично вступились ФСБ, СВР и ГРУ РФ.

По данным разведок, Москва активно вербует граждан Восточной Европы и местных уголовников, управляя операциями дистанционно через мессенджеры и криптовалюту. В то же время в Германии утверждают, что мелкие инциденты – это структурированные элементы целенаправленной гибридной кампании Кремля.

Аналитики сравнивают нынешнюю диверсионную активность России с методиками КГБ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Россия тестировала возможность организации терактов на борту пассажирских самолетов, которые совершали рейсы из Европы в США и Канаду. Были обнаружены зажигательные устройства и задержаны подозреваемые.

