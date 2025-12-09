Страна-террорист Россия может готовиться к минированию мостов и железной дороги в разных странах Европейского Союза. Российские агенты изучают упомянутые объекты, чтобы подготовиться к диверсиям.

Об этом изданию Financial Times сообщил один из руководителей европейского разведывательного агентства. По его словам, спецслужбы нескольких государств отслеживают попытки российской стороны интегрировать в европейские страны высококвалифицированных "спящих" диверсантов.

Эксперт Chatham House Кир Джайлс подчеркнул, что известные публично случаи являются лишь малой частью российской активности, а ее реальные масштабы значительно больше.

"Есть еще много вещей, о которых правительства предпочитают не говорить. Бессмысленно называть это чем-то другим, чем это на самом деле – войной против Европы", – отметил Кир Джайлс.

Как подчеркивает FT, российская разведка в значительной степени опирается на методы "разведки боем", которая предусматривает проверку слабых мест противника. Это, по мнению экспертов, объясняет волну вторжений дронов в страны Европы.

В то же время, европейские чиновники опасаются, что слишком активная реакция на гибридные атаки может способствовать интересам Москвы. Джайлс отметил, что оценка действий европейских государств является ценной информацией для РФ, а пассивная реакция лишь поощряет страну-агрессора продолжать такие операции.

Инциденты, которые ранее трактовались как незначительные атаки, сейчас воспринимаются как существенные риски для безопасности. Как отмечает издание, для гражданского деяеих стран, например, Польши, РФ представляет угрозу, сопоставимую с террористическими угрозами прошлых десятилетий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в Ирландии начато официальное расследование пролетов нескольких (четырех, а возможно пяти) неидентифицированных беспилотников военного типа в бесполетной зоне и рядом с самолетом президента Украины Владимира Зеленского, когда он в начале этой недели прибыл в Дублин. Также правительство Ирландии собирает заседание Совета национальной безопасности, на котором обсудят указанный инцидент с беспилотниками.

Также напомним, власти Латвии, Литвы и Эстонии обдумывают вопрос демонтажа железнодорожного сообщения с Россией и Беларусью. Но чтобы это решение было принято, оно должно быть общим для всех трех государств.

