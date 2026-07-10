Участник антиукраинского инцидента в Польше ранее задерживался по подозрению в шпионаже в пользу России: все подробности

Один из мужчин, задержанных после антиукраинского инцидента в польском Познани, ранее был задержан Агентством внутренней безопасности Польши (ABW) по подозрению в шпионаже в пользу России. Речь идет о бывшем военнослужащем Вооруженных сил территориальной обороны Ярославе К., в отношении которого продолжается следствие.

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Об этом сообщает TVN24 . Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Яцек Добжинский подтвердил, что мужчина был задержан в марте, а досудебное расследование продолжается.

Подробности дела

3 июля в Познани группа лиц, называвших себя "гражданами Республики Польша", пыталась проникнуть в офис, оказывающий юридическую помощь гражданам Украины. Участники заявили, что хотят провести "проверку" и выяснить, поддерживает ли организация Степана Бандеру.

После этого полиция задержала двух мужчин, которым предъявили обвинение в клевете.

По неофициальной информации TVN24, одним из задержанных является Ярослав К. – бывший военнослужащий 12-й Великопольской бригады территориальной обороны. Ранее Gazeta Wyborcza сообщала, что 30 марта 2026 года его задержали сотрудники ABW по подозрению в шпионаже в пользу России.

По данным издания, за девять дней до задержания мужчина участвовал в митинге пророссийского и антизападного движения Rodacy Kamraci в Варшаве. Подозрение касается участия в деятельности иностранной разведки или работы в её интересах против Республики Польша.

По неофициальным данным, следствие охватывает период с июля 2023 года по апрель 2024 года. При этом службу в Войсках территориальной обороны Ярослав К. начал лишь 8 марта 2024 года.

После задержания командование Вооруженных сил территориальной обороны сообщило о его немедленном увольнении со службы.

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Яцек Добжинский заявил, что задержание произошло на основании материалов, собранных Службой военной контрразведки. По его словам, в прокуратуре Познани мужчине предъявили обвинение по статье 130 §1 и §5 Уголовного кодекса Польши.

Согласно §1 этой статьи, участие в деятельности иностранной разведки или работа в её интересах против Польши наказывается лишением свободы на срок не менее пяти лет. Согласно §5, если такое деяние совершает государственный служащий или военнослужащий территориальной обороны, минимальное наказание составляет восемь лет лишения свободы, а максимальным может быть пожизненное лишение свободы.

Добжинский также сообщил, что суд отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры о взятии подозреваемого под стражу. Вместо этого к нему применили меры пресечения без ареста: изъяли паспорт, запретили покидать территорию Польши и установили полицейский надзор.

По словам пресс-секретаря, расследование в отношении Ярослава К. продолжается.

Что предшествовало

В Познани полиция задержала двух мужчин после инцидента в офисе компании, оказывающей юридическую помощь гражданам Украины. Они пытались проникнуть в помещение, заявив, что хотят проверить, не поддерживает ли организация Степана Бандеру и Романа Шухевича. После распространения видео инцидента в соцсетях дело взяли под контроль правоохранительные органы.

Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский сообщил, что обоих участников задержали, и подчеркнул, что власти не будут терпеть проявлений ненависти, агрессии или запугивания.

Инцидент произошел 3 июля в офисе ProLegalization, расположенном на территории Экономического университета Познани. Руководительница офиса Наталья Федоряк отказала мужчинам в доступе, объяснив, что проверки могут проводить только уполномоченные государственные органы, а деятельность компании осуществляется в соответствии с польским законодательством.

Федоряк рассказала, что сохраняла спокойствие во время разговора и не поддалась на провокации. Она также отметила, что ещё до инцидента компания начала получать негативные отзывы и комментарии в интернете.

"Я была спокойна, потому что знала, что паника и стресс мне не помогут. Это, наверное, естественная защитная реакция – человек знает, что должен защищаться, реагировать по существу и не поддаваться никаким провокациям", – рассказала Наталья Федоряк польскому телеканалу.

После того как об этом стало известно, полиция задержала двух участников инцидента и выясняет все обстоятельства, чтобы установить, содержали ли их действия признаки правонарушения.

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