"Польша антибандеровская": в Варшаве состоялся "Волынский марш", где призвали прекратить помощь Украине. Фото

В Варшаве в воскресенье, 12 июля, прошло шествие, приуроченное к годовщине Волынской трагедии, под названием "Волынский марш". Организатором выступила ультраправая партия "Конфедерация польской короны" и ее лидер Гжегож Браун.

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Об этом сообщает Суспільне мовлення. В самой Польше партию считают пророссийской силой, которая в основном придерживается антиукраинских настроений.

Что известно

На мероприятии собралось около 500 участников. Организаторы заявляли, что марш приурочен к чествованию памяти погибших на Волыни польских граждан. На акции звучали заявления о том, что Варшава должна прекратить помощь Украине, что война России против Украины не касается Польши, а российская угроза – исключительно украинская проблема.

Также партийные политики заявляли, что польское правительство должно прекратить оказывать помощь украинским беженцам.

На акции звучали лозунги: "Польша – антибандеровская", "Туск и Моравецкий – на Донецкий фронт" и "Поляк в Польше – хозяин!". Также раздавались призывы не передавать Украине "ни грамма боеприпасов, ни литра смазки, масла или топлива".

В мероприятиях, посвященных памяти жертв Волынской трагедии, приняли участие представители польского правительства, местных властей и украинские дипломаты. В частности, один из выступавших, которым оказался польский священник, назвал помощь Украине "сатанинским подстрекательством".

В Польше затаскали свою же гражданку

Во время другого шествия, когда 4 июля шествие проходило мимо галереи рукоделия "Лес рук", одна из её сотрудниц (гражданка Польши) вышла и, возмутившись ксенофобскими выкриками, молча показала толпе два больших пальца вниз в знак несогласия.

"Проходил марш – примерно 200–300 человек с баннером, на котором упоминалась Волынская резня. Мы тоже помним. Дядя одной из нас был замучен УПА. Но мы не согласны с тем, чтобы эту память связывали с ненавистью к современным украинцам, особенно к тем, кто ищет в Польше спасения от войны", – сообщила пресс-служба галереи польскому изданию Slawa.tv.

После акции на страницах галереи в соцсетях началась организованная травля. Сотрудники добавляют, что в адрес заведения также поступали онлайн-угрозы поджога и убийства, угрозы звучали и по телефону. 6 июля в галерею ворвался неизвестный, повредил интерьер помещения и уничтожил ряд изделий ручной работы. Польская полиция возбудила дело по факту угроз в адрес сотрудниц (злоумышленник арестован) и по факту разгрома самого помещения (другого до сих пор разыскивают).

Владельцы галереи организовали сбор средств на восстановление заведения, и польские граждане вместо 20 тысяч злотых пожертвовали более 137 тысяч злотых. Излишки средств галерея пообещала передать фонду Asymetryści, который помогает беженцам с оккупированных территорий Украины.

Партия, вдохновленная монархизмом

"Конфедерация польской короны" – ультраправая, монархически-консервативной партией, которая выступает за восстановление монархии, традиционализм и выход страны из ЕС. Ее члены официально посещают мероприятия в российском посольстве в Польше и являются единственными, кто не осуждает войну России против Украины. Лидером партии на протяжении длительного времени является Гжегож Браун.

Ранее этот политик срывал флаг Украины, а весной два года назад сжёг флаг ЕС. Кроме того, он является антисемитом, поскольку погасил менору в парламенте Польши. В прошлом году политик не раз высказывался против поддержки Украины и приёма украинских беженцев.

Браун также известен тем, что подстрекал к протестам польских фермеров на границе Украины и Польши, которые вскрывали грузовики и выбрасывали украинское зерно. Кроме того, он резко выступает против абортов: в прошлом году он ворвался в одну из районных больниц и угрожал врачу арестом за якобы проведенный аборт на позднем сроке беременности.

Отметим, что в конце июня Агентство внутренней безопасности Польши и СБУ раскрыли сеть влияния, которая на российские средства организовывала антиукраинские митинги в Варшаве, Вроцлаве и других городах, и платила участникам по 100–200 долларов за дискредитацию Украины. Тогда польские силовики задержали и депортировали 11 организаторов.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Польши предлагает на законодательном уровне запретить использование красно-чёрного флага Украинской повстанческой армии, поскольку этот символ считается неприемлемым. Там считают, что эти цвета воплощают в себе всю агрессивную идеологию "украинского национализма".

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