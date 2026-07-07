Участникам антиукраинских акций в Польше платили до 200 долларов: СМИ раскрыли подробности

Участники антиукраинских акций в Польше могли получать до 200 долларов за участие в митингах. Демонстрации организовывались под предлогом протестов против коррупции в Украине, а польские спецслужбы не исключают, что такие мероприятия могли быть частью российских операций влияния.

Видео дня

Подробности сообщает Wiadomosci. При этом украинское консульство заранее предупреждало сограждан о возможных провокациях и призывало не участвовать в этих акциях.

Оплаченные митинги могли иметь российский след

По данным расследования, в январе 2026 года в одном из Telegram-каналов появилось объявление о наборе участников на акцию против коррупции в Украине в Варшаве. За участие в митинге организаторы якобы обещали вознаграждение в размере 100 долларов на человека, однако в итоге мероприятие не состоялось.

В то же время аналогичные демонстрации ранее прошли в Варшаве и Вроцлаве в декабре 2025 года. Как утверждается, их участникам также выплачивали деньги за присутствие на акциях.

Как отмечается в материале, к организации этих маршей может быть причастна президент благотворительного фонда "Виктория" Виктория Доценко. Издание также сообщает, что трое волонтеров фонда были депортированы из Польши из-за подозрений в сотрудничестве с иностранной разведкой, тогда как сама Доценко страну не покидала.

Сама Виктория Доценко в комментарии украинским СМИ заявила, что акции были организованы по просьбе украинцев, проживающих в Польше. По её словам, главной целью демонстраций было привлечь внимание международного сообщества к проблеме коррупции в Украине.

В апреле во Вроцлаве состоялась ещё одна подобная акция, организатором которой выступила ассоциация "Единый путь – Украина и друзья" под руководством Марии Клепач. При этом сама организация была зарегистрирована лишь за несколько дней до проведения марша.

Накануне мероприятия украинское консульство призвало граждан воздержаться от участия в нем.

Как рассказал в комментарии Gazeta Wyborcza представитель консульства Александр Мартынюк, дипломатическое учреждение получило информацию о том, что участникам акции якобы платили от 100 до 200 долларов, а к месту проведения их доставляли на автобусах.

"Это пример действий, не достигающих порога классической агрессии, целью которых является подрыв социального доверия, разжигание напряженности и использование людей, спасающихся от войны, в качестве инструментов российских операций влияния", – отмечается в заявлении Агентства внутренней безопасности относительно исключения членов украинских организаций.

В то же время, по данным медиа, Россия вкладывает средства в организацию подобных акций, чтобы усилить антиукраинские настроения и страх перед Украиной среди жителей европейских стран.

Как сообщал OBOZ.UA, ультраправый член польского Сейма Януш Ковальский призвал власти страны немедленно депортировать из Польши всех украинцев. Кроме того, он назвал сторонников идеологии УПА угрозой национальной безопасности Польши и предлагает парламенту отменить все привилегии для граждан Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!