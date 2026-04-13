'Вы с грустью будете вспоминать бензин по $4-5': Иран отреагировал на угрозы Трампа закрыть Ормузский пролив

В Иране отреагировали на угрозы президента США Дональда Трампа о закрытии Ормузского пролива. В частности, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, отметил, что сейчас цена на бензин является не высокой.

Однако, совсем скоро, по его словам, стоимость на топливо существенно возрастет. Об этом он написал на платформе Х.

"Наслаждайтесь нынешними ценами на бензин. Скоро вы с ностальгией будете вспоминать дешевый бензин по 4-5 долларов", – говорится в его сообщении.

Вашингтон объявил о жестких действиях в отношении судоходства в регионе

Накануне глава Белого дома заявил о намерении США ограничить движение судов через Ормузский пролив, подчеркнув, что американский флот начинает активные действия, направленные на контроль и потенциальное блокирование судоходства в регионе.

По его словам, военно-морские силы США будут осуществлять перехват судов, которые пытаются войти или выйти из пролива, а также проверять корабли, которые могли платить Ирану за проход через важную транспортную артерию.

Напомним, ранее стало известно, что Иран не может полноценно восстановить судоходство через Ормузский пролив, поскольку возникли трудности с обнаружением и обезвреживанием установленных мин: Тегеран не способен определить их точное расположение и не имеет достаточных ресурсов для разминирования.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп назвал "позорным" продолжение блокирования Ираном Ормузского пролива. Он потребовал прекратить взимать плату с танкеров за прохождение через важную транспортную артерию.

