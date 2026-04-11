Иран не смог открыть Ормузский пролив, поскольку не нашел собственные подводные мины – NYT

Иран не может полноценно восстановить судоходство через Ормузский пролив, потому что возникли трудности с выявлением и обезвреживанием установленных мин. Тегеран не способен определить их точное расположение и не имеет достаточных ресурсов для разминирования.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на американских чиновников. По данным источников, эти обстоятельства могут повлиять на ход переговоров между Ираном и США.

После старта операции США и Израиля "Эпическая ярость", Иран, с помощью небольших катеров, начал минирование пролива. По словам собеседников издания, минирование осуществлялось без четкой фиксации расположения мин.

Дополнительные трудности создает то, что часть мин могла сместиться из-за морских течений. Эксперты отмечают, что морские мины легче установить, чем обезвредить, а Иран не имеет достаточных технических возможностей для быстрого разминирования.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что открытие пролива возможно с учетом технических ограничений. Американские чиновники считают, что речь идет именно о проблемах с поиском и ликвидацией мин. Ожидается, что вопрос безопасного восстановления судоходства станет одним из ключевых во время переговоров между делегациями Ирана и США, которые должны состояться в Пакистане.

Напомним,режим Ирана 9 апреля заявил, что Ормузский пролив открыт для всех гражданских судов. Но для прохода по проливу якобы необходима координация действий с Тегераном из-за риска мин в канале.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп добавил, что рассматривает возможность создания "совместного предприятия" с Ираном для взимания платы за проход судов через Ормузский пролив. Он назвал это способом обеспечить безопасность пролива, и "защитить от многих других игроков".

