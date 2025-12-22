"Втягивание в войну": в Беларуси строят крупный завод по выпуску боеприпасов, который будет работать на армию Путина
Беларусь начала строительство крупного завода по производству боеприпасов. Он будет работать на удовлетворение потребностей российской оккупационной армии, изготавливая артиллерийские и реактивные боеприпасы для российских обстрелов Украины.
Завершить реализацию масштабного закрытого государственного проекта планируется до конца 2026 года, если завод достроят – он сможет существенно усилить материально-техническое обеспечение вооруженной агрессии РФ против Украины. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил представитель белорусской оппозиционной организации BELPOL Владимир Жигарь.
Что известно
Белорусская оппозиция сообщила о реализации на территории Беларуси масштабного закрытого государственного проекта по созданию полномасштабного производства артиллерийских и реактивных боеприпасов. После достройки этот завод будет напрямую работать на обеспечение потребностей российской армии в войне против Украины.
"По имеющейся у нас информации, в Беларуси с ноября 2023 года реализуется закрытый государственный проект под названием "Участок", который предусматривает создание полного цикла производства артиллерийских и реактивных боеприпасов советских калибров – 122 мм и 152 мм. Проект стратегически связан с интересами министерства обороны РФ, поскольку конечная продукция ориентирована на экспорт и использование в войне против Украины", – отметил Жигарь.
По его словам, проект должен быть завершен до декабря 2026 года. После достройки завода он может существенно усилить материально-техническое обеспечение вооруженной агрессии РФ против Украины.
Реализацию указанного проекта начали после секретного распоряжения белорусского диктатора Александра Лукашенко.
Ключевым оператором определен специально созданный "Завод корпусных изделий". Он в перспективе должен стать ключевым звеном новой отрасли боеприпасного производства в Беларуси.
Учредителями завода являются компания "Волатавто" и государственное предприятие "Завод точной электромеханики", а курирует его государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь.
"Мы рассматриваем этот проект как инструмент более глубокого втягивания Беларуси в войну. Речь идет не только о политической поддержке России, но и о прямом материально-техническом обеспечении ее вооруженной агрессии. Учитывая номенклатуру продукции и объемы, конечным потребителем будет именно Российская Федерация", – отметил Жигарь.
В BELPOL утверждают, что новое производство расположено в Слуцком районе Минской области: под завод выделили территорию бывшего военного арсенала вблизи населенных пунктов Павловка и Шищицы.
Определенная активность на этом участке ранее уже наблюдалась. Правда, тогда отдельные СМИ предполагали, что там может строиться закрытая военная база, потенциально связанная с размещением российских стратегических ракетных систем – того же комплекса "Орешник", например. Версия базировалась на масштабах строительных работ, характере инфраструктуры и закрытости объекта.
Однако, по словам представителя BELPOL, фактическое назначение объекта является другим. Жигарь рассказал: документы, имеющиеся в распоряжении BELPOL (среди них и инженерные чертежи), свидетельствуют, что на этой территории реализуется именно проект по созданию боеприпасного производства полного цикла, а не база для стратегических ракет.
"Это не хранилище и не позиционный район ракет. Это – индустриальный объект, который должен обеспечивать массовое производство боеприпасов, работать в кооперации с Россией и ориентироваться на нужды войны против Украины", - отметил белорусский оппозиционер.
Жигарь также добавил, что Беларусь не производит ни одного из критически важных компонентов для взрывчатых веществ. Поэтому новый завод будет зависеть от импорта технологий и материалов.
Главными партнерами в проекте выступают Россия и Китай.
"Россия поставляет технологические линии, комплектующие, занимается подготовкой персонала и, очевидно, будет основным поставщиком взрывчатых веществ и пороха. Китай, по нашим данным, обеспечивает поставки линии заливного снаряжения головной части 122мм, участвует в подготовке персонала и поставке взрывчатых веществ. Также ведутся переговоры с Ираном и Пакистаном", – поделился полученной BELPOL информацией Жигарь.
Все известные факты, имеющиеся документы и визуальные материалы, подтверждающие реализацию этого проекта, показали в расследовании BELPOL, обнародованном в воскресенье на YouTube-каналеорганизации.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что 18 декабря Лукашенко заявил, что российский "Орешник" уже заступил на боевое дежурство в Беларуси – и что Минск якобы без колебаний применит его в случае "угрозы союзному государству".
После этого украинский президент Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что Украине известно, где в Беларуси будет размещен "Орешник" – и она делится имеющейся информацией с западными партнерами.
Тем временем в Defense Express объяснили, почему Беларусь не ударит "Орешником" по Киеву.
