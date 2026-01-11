Вторжение США в Гренландию: в сети заговорили об указании Трампа

Президент США Дональд Трамп поручил командованию спецподразделений подготовить план возможного вторжения в Гренландию. В то же время высокопоставленные американские военные сопротивляются этой идее, считая ее незаконной.

Видео дня

Об этом сообщает The Mail, ссылаясь на дипломатические и военные источники. По данным издания, с требованием разработать план вторжения на остров американский лидер обратился к Объединенному командованию специальных операций США.

В то же время Объединенный комитет начальников штабов выступает против такого шага, подчеркивая, что он будет незаконным и не получит одобрения Конгресса.

"Генералы считают план Трампа по Гренландии безумным и незаконным. Поэтому они пытаются отвлечь его внимание с помощью других крупных военных операций. Они говорят, что это как иметь дело с пятилетним ребенком", – сообщил источник издания.

Источники утверждают, что инициативу активно продвигают политические "ястребы" из окружения президента, в частности советник Стивен Миллер. Они, по словам собеседников, почувствовали уверенность после успеха операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и настаивают на быстрых действиях, опасаясь шагов со стороны России или Китая.

Британские дипломаты считают, что дополнительным мотивом Трампа может быть стремление отвлечь внимание американских избирателей от экономических показателей накануне промежуточных выборов. В то же время такой сценарий, по их оценкам, привел бы к серьезному конфликту с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и фактически поставил бы под угрозу существование НАТО.

По информации источников, военное руководство пытается отвлечь президента, предлагая альтернативные, менее противоречивые варианты действий – в частности перехват российских судов "теневого флота" или нанесение удара по Ирану. Дипломаты также проработали так называемый "сценарий эскалации", который предусматривает применение силы или политического давления для разрыва связей Гренландии с Данией.

В одной из дипломатических телеграмм "худший сценарий" описывается как такой, который может привести к "уничтожению НАТО изнутри". Европейские чиновники предполагают, что оккупация Гренландии могла бы заставить европейские страны самостоятельно выйти из Альянса, если США не могут сделать этого формально.

Вместе с тем рассматривается и "компромиссный сценарий", согласно которому Дания согласится предоставить США полный военный доступ к Гренландии и закрыть его для России и Китая, закрепив это юридически. Дипломаты отмечают, что Трамп может сначала прибегнуть к эскалации, а затем перейти к компромиссу. Возможным моментом для достижения договоренностей рассматривается саммит НАТО, который состоится 7 июля.

Ранее OBOZ.UA сообщал, американский президент заявлял, что США могут оказаться перед выбором между реализацией собственных планов по Гренландии и сохранением НАТО. И выбор этот может быть не в пользу Североатлантического альянса.

Также вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс призвал европейских лидеров серьезно отнестись к заявлениям Дональда Трампа по Гренландии. Он отказался сказать, на какие именно действия по отношению к части территории Дании согласятся в США, оставив это "на усмотрение президента".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!