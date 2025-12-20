Второй за два дня: в Турции снова упал российский дрон. Фото

В городе Маньяс (Турция) упал российский разведывательный беспилотник. Его обнаружили местные фермеры, которые работали в одном из микрорайонов города.

Об этом сообщает CNN Turk. За последние два дня это уже второй случай падения беспилотников страны-агрессора на турецкой территории.

Подробности инцидента

Известно, что дрон упал на поле в микрорайоне Салур. Информация об инциденте была оперативно передана силам безопасности. Прибыв на место, соответствующие службы взяли территорию под охрану и провели первичный осмотр беспилотника.

"Беспилотный летательный аппарат, российское происхождение которого пока не подтверждено, был отправлен в Анкару для детального технического осмотра", – говорится в материале.

О падении дрона в Турции сообщил украинский волонтер и общественный активист Сергей Стерненко в своем Telegram. Он добавил, что по предварительной информации это БПЛА – Мерлин-ВР.

"В Турции снова упал российский разведывательный дрон. Беспилотник обнаружили в районе города Маньяс. Предварительно, это Мерлин-ВР", – написал Стерненко.

Что известно о дроне

Мерлин-ВР – российский экспериментальный беспилотный летательный аппарат. Предназначен для ведения разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах. Разработчик "Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий" (НИИ СТТ, АО) город Смоленск.

Какие характеристики:

Максимальная высота полета – до 5 км;

Время в воздухе – до 10 ч;

Полезный груз – до 8 кг, оптико-локационного оборудования.

Напомним, накануне стало известно, что в турецкой провинции Коджаэли обнаружили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10". Дрон был найден в практически неповрежденном состоянии в черте города Измит, всего в полусотне километров от Стамбула.

Как писал OBOZ.UA, ранее военнослужащие Турции сбили БПЛА, который летел над Черным морем "неконтролируемо" и приближался к воздушному пространству страны. Для ликвидации цели в небо поднимали истребитель F-16. Министерство национальной обороны Турции тогда отмечало, что дрон был ликвидирован "в безопасной зоне", и "негативных последствий не зафиксировано".

