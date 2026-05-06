Вспышка хантавируса в Испании: 14 пассажиров круизного лайнера поместят на карантин

Круизное судно MV Hondius со случаями хантавируса пришвартуется на Тенерифе, после чего испанских пассажиров эвакуируют в Мадрид. Все 14 граждан Испании пока не имеют симптомов, однако их изолируют в специализированном медучреждении.

Видео дня

Власти уверяют, что операция будет проходить с максимальными мерами безопасности и без контакта с населением. Об этом сообщает информационное агентство EFE.

Испанское правительство приняло решение об обязательной изоляции 14 своих граждан, находящихся на борту круизного лайнера MV Hondius, где зафиксирована вспышка хантавируса. Судно должно прибыть в порт Гранадилья-де-Абона на острове Тенерифе, который выбрали из-за его технических возможностей и относительно низкой загруженности.

По прибытии пассажиры пройдут медицинский осмотр, а граждан Испании транспортируют военным самолетом до базы Торрехон-де-Ардос, откуда их доставят в Центральный военный госпиталь Gómez Ulla в Мадриде. Именно это заведение оснащено изоляционными боксами высокого уровня для работы с потенциально опасными инфекциями.

Продолжительность карантина будут определять индивидуально, в зависимости от момента возможного контакта с вирусом. Инкубационный период хантавируса может длиться до 45 дней, что значительно усложняет контроль за распространением инфекции.

Четырех человек с симптомами – трех пассажиров и врача судна – уже эвакуировали ранее из района Кабо-Верде. В то же время остальные люди на борту, включая испанцев, остаются бессимптомными.

Иностранных пассажиров по прибытии планируют репатриировать в их страны. В случае ухудшения состояния здоровья им окажут необходимую медицинскую помощь на территории Испании.

Все операции – от высадки до транспортировки – будут проводиться в специально подготовленных условиях, чтобы полностью исключить риск распространения инфекции среди местного населения. Активирован также Механизм гражданской защиты ЕС для постоянного мониторинга ситуации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Атлантическом океане на борту круизного лайнера зафиксировали вспышку опасной инфекции, которая привела к гибели людей. По предварительным данным, речь идет о хантавирусе – редкое, но потенциально смертельное заболевание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!