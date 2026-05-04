Трое пассажиров круизного лайнера в Атлантике умерли в результате вспышки хантавируса: что это за болезнь
В Атлантическом океане на борту круизного лайнера зафиксировали вспышку опасной инфекции, которая привела к гибели людей. По предварительным данным, речь идет о хантавирусе – редкое, но потенциально смертельное заболевание.
Сейчас продолжается международное расследование обстоятельств инцидента и оценка рисков для других пассажиров. Об этом пишет BBC.
Что произошло на борту лайнера
Вспышка заболевания произошла на борту круизного лайнера MV Hondius, который выполнял рейс из аргентинского города Ушуайя в Кабо-Верде.
По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас лабораторно подтвержден один случай хантавируса. В то же время еще несколько случаев, включая летальные, рассматривают как вероятно связанные с этой инфекцией – они находятся на стадии расследования.
На борту находилось около 150 туристов из разных стран. Путешествие длилось примерно три недели и включало остановки в Антарктиде, на Фолклендских островах, Южной Георгии и других отдаленных территориях Атлантики.
Погибшие и пострадавшие
На сейчас известно о трех погибших пассажирах. Первым заболел 70-летний мужчина, который умер по прибытии на остров Святой Елены.
Его 69-летняя жена также заболела во время круиза. Женщину эвакуировали в Южную Африку, однако она умерла в больнице.
Третий погибший, по предварительным данным, находится на борту судна.
Кроме того, есть другие пассажиры с симптомами – по меньшей мере два человека нуждаются в медицинской помощи, а один из эвакуированных находится в отделении интенсивной терапии.
Ситуация на судне сейчас
Сейчас судно сейчас находится у побережья Кабо-Верде.
Местные власти пока не предоставили разрешения на высадку пассажиров, нуждающихся в лечении. Медики уже осмотрели людей с симптомами, однако решение об их эвакуации еще не принято.
Круизная компания Oceanwide Expeditions заявляет, что работает над организацией помощи и репатриации погибших.
Расследование и действия ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что продолжаются лабораторные исследования и секвенирование вируса.
Специалисты пытаются установить, все ли случаи связаны именно с хантавирусом, а также оценить риски для других пассажиров.
Что такое хантавирус
Хантавирус – это инфекция, которая обычно передается человеку через контакт с выделениями зараженных грызунов.
В редких случаях возможна передача от человека к человеку. Заболевание может вызвать тяжелые поражения легких или почек.
Инкубационный период составляет от одной до восьми недель.
Симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечную боль, расстройства пищеварения, а в тяжелых случаях — дыхательную недостаточность.
Насколько хантавирус опасен
Хантавирус является редким, но опасным заболеванием. Смертность от отдельных форм может достигать около 38%.
Специфического лечения не существует – применяется поддерживающая терапия.
Что говорят эксперты
Специалисты отмечают, что передача вируса между людьми является крайне редкой. Чаще всего заражение происходит через контакт с зараженной средой.
Есть предположение, что пассажиры могли заразиться еще до посадки на судно, учитывая длительный инкубационный период.
Расследование продолжается. Медицинские службы отслеживают ситуацию и оценивают возможные риски.
Окончательные выводы о причинах смерти и источнике инфекции ожидаются после завершения всех исследований.
