Трое пассажиров круизного лайнера в Атлантике умерли в результате вспышки хантавируса: что это за болезнь

В Атлантическом океане на борту круизного лайнера зафиксировали вспышку опасной инфекции, которая привела к гибели людей. По предварительным данным, речь идет о хантавирусе – редкое, но потенциально смертельное заболевание.

Сейчас продолжается международное расследование обстоятельств инцидента и оценка рисков для других пассажиров. Об этом пишет BBC.

Что произошло на борту лайнера

Вспышка заболевания произошла на борту круизного лайнера MV Hondius, который выполнял рейс из аргентинского города Ушуайя в Кабо-Верде.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас лабораторно подтвержден один случай хантавируса. В то же время еще несколько случаев, включая летальные, рассматривают как вероятно связанные с этой инфекцией – они находятся на стадии расследования.

На борту находилось около 150 туристов из разных стран. Путешествие длилось примерно три недели и включало остановки в Антарктиде, на Фолклендских островах, Южной Георгии и других отдаленных территориях Атлантики.

Погибшие и пострадавшие

На сейчас известно о трех погибших пассажирах. Первым заболел 70-летний мужчина, который умер по прибытии на остров Святой Елены.

Его 69-летняя жена также заболела во время круиза. Женщину эвакуировали в Южную Африку, однако она умерла в больнице.

Третий погибший, по предварительным данным, находится на борту судна.

Кроме того, есть другие пассажиры с симптомами – по меньшей мере два человека нуждаются в медицинской помощи, а один из эвакуированных находится в отделении интенсивной терапии.

Ситуация на судне сейчас

Сейчас судно сейчас находится у побережья Кабо-Верде.

Местные власти пока не предоставили разрешения на высадку пассажиров, нуждающихся в лечении. Медики уже осмотрели людей с симптомами, однако решение об их эвакуации еще не принято.

Круизная компания Oceanwide Expeditions заявляет, что работает над организацией помощи и репатриации погибших.

Расследование и действия ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что продолжаются лабораторные исследования и секвенирование вируса.

Специалисты пытаются установить, все ли случаи связаны именно с хантавирусом, а также оценить риски для других пассажиров.

Что такое хантавирус

Хантавирус – это инфекция, которая обычно передается человеку через контакт с выделениями зараженных грызунов.

В редких случаях возможна передача от человека к человеку. Заболевание может вызвать тяжелые поражения легких или почек.

Инкубационный период составляет от одной до восьми недель.

Симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечную боль, расстройства пищеварения, а в тяжелых случаях — дыхательную недостаточность.

Насколько хантавирус опасен

Хантавирус является редким, но опасным заболеванием. Смертность от отдельных форм может достигать около 38%.

Специфического лечения не существует – применяется поддерживающая терапия.

Что говорят эксперты

Специалисты отмечают, что передача вируса между людьми является крайне редкой. Чаще всего заражение происходит через контакт с зараженной средой.

Есть предположение, что пассажиры могли заразиться еще до посадки на судно, учитывая длительный инкубационный период.

Расследование продолжается. Медицинские службы отслеживают ситуацию и оценивают возможные риски.

Окончательные выводы о причинах смерти и источнике инфекции ожидаются после завершения всех исследований.

Как сообщал OBOZ.UA, инфекционное заболевание хантавирус, передающееся от грызунов к человеку, в Украине обнаружили еще в 2019 году у львовского студента. Парень употреблял купленные на рынке пряности без термической обработки.

