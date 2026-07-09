"Все пройдет очень быстро": Трамп заявил, что новой затяжной войны с Ираном не будет

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что война с Ираном не возобновится. По его словам, "все, что произойдет, закончится очень быстро".

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Об этом Трамп заявил 8 июля на пресс-конференции в Турции, передает ABC News. Он имел в виду американские удары по Ирану в ответ на нападения на коммерческие суда.

"Я не думаю, что она начнется снова. Я думаю, что все пройдет очень быстро. Они атаковали несколько кораблей, поэтому мы нанесли им гораздо более сильный удар. Когда они атакуют, мы отвечаем в 10 раз сильнее", – заявил Трамп.

Он также выразил уверенность в том, что нефть скоро станет очень доступной.

"Я думаю, что все, что произойдет, закончится очень быстро и только сделает ситуацию более безопасной, в том числе и для нефти. Нефть станет очень доступной, очень доступной, ее будет очень легко получить, и это произойдет очень быстро", – сказал американский президент.

Политик добавил, что сейчас наблюдается "поток нефти", вновь подчеркнув, что все, что произойдет, закончится быстро.

"Мы не рассчитываем на что-то долгосрочное", – отметил Трамп.

Новые удары США по Ирану

Между тем в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские военные начали наносить дополнительные удары по Ирану с целью дальнейшего ослабления его способности угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе.

"Соединенные Штаты возлагают на Иран ответственность за недавнюю необоснованную агрессию против торговых судов и гражданских экипажей, свободно плавающих по этому жизненно важному международному водному пути", – говорится в сообщении.

Трамп, комментируя эту серию ударов, заявил, что это возмездие за вчерашнюю бомбардировку судов Ираном. "Если это повторится, будет гораздо хуже", – предупредил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июля Соединенные Штаты начали серию ударов по территории Ирана после атаки иранских военных на коммерческие суда в Ормузском проливе. В Центральном командовании США заявили, что эти действия стали ответом на нападение на гражданское судоходство и нарушение режима прекращения огня, действовавшего между Вашингтоном и Тегераном.

Дональд Трамп заявил, что после серии атак Ирана по всему региону заключенный ранее меморандум о взаимопонимании, который означал прекращение боевых действий, утратил силу.

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